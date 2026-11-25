Изкуственият интелект лесно би могъл да се отърве от нас, предупреждава ученият

Свръхинтелигентният изкуствен интелект може да създаде нови вируси, подобни на причинителя на COVID-19, или да получи достъп до системи за управление на ядрени оръжия. За тези опасности предупреди Джефри Хинтън, един от пионерите в развитието на съвременния изкуствен интелект, който смята, че човечеството се приближава към момент, в който технологията може да излезе извън неговия контрол.

„Все още не сме имали Чернобил. Ще го имаме и може би тогава хората ще се вразумят", заяви ученият в интервю за журналистката Сиобан Кенеди от Channel 4 News.

Хинтън сравни инцидент с изкуствен интелект в платформата Hugging Face с ядрената авария в американската електроцентрала Три Майл Айлънд от 1979 г. Според него случилото се е само предупреждение за много по-сериозна катастрофа, която тепърва може да предстои.

Ученият смята, че съществува „значителен шанс" свръхинтелигентен AI да се обърне срещу човечеството. Една от основните причини за притеснението му е, че технологичните компании не отделят достатъчно ресурси за изследване на начините, по които хората биха могли да съществуват безопасно с подобни системи.

Според Хинтън решението е изкуственият интелект да бъде обучаван да проявява добро поведение, вместо да преследва поставените му цели на всяка цена.

„Ако ни възприема като пречка за постигането на собствените си цели, това ще бъде сериозен проблем. То лесно би могло да се отърве от нас", предупреди той.

Хинтън смята, че човечеството се приближава към важен етап от развитието на технологията, известен като рекурсивно самоусъвършенстване. При него AI системите ще могат самостоятелно да създават следващи версии на собствените си модели, без човешка намеса. Това би ускорило развитието им и може да доведе до появата на интелект, който превъзхожда човешкия във всички области.

Затова ученият настоява технологичната надпревара да бъде забавена и преминаването към този етап да не се допуска без строги правила и надеждни механизми за безопасност.

Той приветства факта, че компанията Anthropic, създател на чатбота Claude, открито говори за рисковете от собствените си технологии. Хинтън обаче не приема аргумента, че разработването на все по-мощен изкуствен интелект трябва да продължи, за да не бъде Западът изпреварен от Китай. Американският президент Доналд Тръмп също защитава позицията, че САЩ не трябва да забавят развитието на AI, защото това би дало предимство на Пекин.

„Създаваме извънземни същества. Големите компании се фокусират върху това как да ги направят по-интелигентни и все по-решителни в постигането на целите, които сами са си поставили. Това не е нещо, с което искаме да споделяме планетата", заяви Хинтън.

Ученият получи Нобеловата награда за физика през 2024 г. за пионерската си работа в областта на машинното обучение и невронните мрежи. През 2012 г. той постига значителен пробив в развитието на невронните мрежи, който се превръща в основа на съвременния изкуствен интелект.

Постиженията му му осигуряват десетилетие на престижна позиция в Google. Заради приноса си към развитието на технологията той получава прозвището „кръстникът на AI". Нарастващите му притеснения за възможните последствия обаче го карат да напусне компанията. След това Хинтън започва публично да предупреждава за опасностите от технологията и дори изразява съжаление за собствените си постижения.

Предупрежденията идват на фона на огромните инвестиции в AI индустрията. Anthropic продължава да привлича сериозен интерес от инвеститорите, въпреки че все още не е излязла на нетна печалба. Компанията планира инфраструктурни инвестиции за около 1 трилион долара.

Междувременно се засилват опасенията за спекулативен балон в сектора. Инвеститорите продължават да влагат огромни средства в индустрията въпреки несигурността около бъдещето на технологията и рисковете, за които предупреждават дори нейните създатели.