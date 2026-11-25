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Еврото понижи стойността си спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

В сутрешната търговия единната европейска валута се разменяше за 1,0945 долара, което представлява спад от 0,2% спрямо нивото при затварянето на предходната сесия.

Еврото е под натиск от началото на септември. В началото на тази седмица то временно достигна 1,0881 долара – най-ниската му стойност от април 2025 г. От началото на годината европейската валута е загубила близо 7% от стойността си спрямо американската.

Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс от 1,0963 долара за едно евро.

Еврото поевтиня и спрямо японската йена и швейцарския франк – съответно с 0,14% и 0,37%, пише БТА. Същевременно европейската валута отбеляза леко повишение спрямо британската лира – с 0,04%.