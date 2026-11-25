Заводът ще заработи след около 18 месеца

Няма наложена глоба от ЕК за бюджета, ще преговаряме

90 млн. долара ще се инвестират от турския гигант „ТУСАШ Енджин Индъстрис" в партньорство в САЩ за производство на двигатели за самолети в Пловдив. Това ще разкрие 170 работни места. Успяхме да преборим две държави.

Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев след заседанието на правителството.

По думите му производството трябва да започне до 18 месеца. От днес продължаваме да работим със самата конструкция, а колегите ще бъдат в Пловдив и за максимално кратко време да започне работата, каза още Пулев.

Компанията е създадена през 1985 като съвместно предприятие между турската авиационна фирма и американската "Дженерал електрик" и през последните 40 години е лидер на световния пазар на части за авиацията. Правим производство и за военни потребители и авиационния флот на НАТО. Поради нарастващото глобално търсене решихме да създадем и първото си съоръжение извън Турция в България заради близостта до нас, квалифицирана работна ръка и стимулите от правителство, обясни вицепрезидентът на компанията Ахмед Каин.

Турският посланик Мехмет Саит Уянък пък отчете засилен интерес на турските компании по отношение на инвестициите в България заради благоприятния инвестиционен климат у нас и позицията ни на кръстопът между Европа и Азия. Тази инвестиция показва как политическите отношения могат да се превърнат в конкретни резултати. Надяваме се, че тази инвестиция ще вдъхнови и други турски компании, каза посланикът.

"Това е ясен сигнал за доверие в политиките на нашата държава. Благодаря на премиера Румен Радев, който беше много важен фактор, с него започнахме преговорите преди година. Днешната инвестиция е събирателен образ на нашата политика за проактивно привличане на инвестиции и интегриране на българските контрактори във веригата на доставки. България е член на ЕС и НАТО, но трябва да развиваме партньорствата ни с трети страни, затова водим постоянни преговори с Китай, Индонезия, Корея, Тайван, Саудитска Арабия. Не годим спорадични сделки, а цялостни екосистеми. В авиацията имаме база и международни признати имена. България става регионалният хъб в тази индустрия", каза още Пулев.

Държавата е близо до бизнеса, до бизнеса, който инвестира и плаща данъци в България. И отчете 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции.

Още през февруари тогавашният вицепремиер Томислав Дончев проведе среща с турската компания, за да обсъдят възможностите за инвестиция у нас. Той им обеща насърчителни мерки, съкратени административни срокове.

Пулев определи като спекулации евентуалната глоба за България до 0,02% от БВП заради неизпълнените изисквания по процедурата за свръхдефицит. Това са около 26 млн. евро. Страната ни рискува и спиране на евросредства, което обаче може да избегне, ако спазва бъдещия коригиращ план. "Няма наложена глоба. Ще има преговори с ЕК и среща с ЕКОФИН на 11 декември. Ако е имало критики, те са към бюджет 2026 г. и три месеца управление на нашето правителство и три години преди нас лоша финансова политика. Няма критики към бюджет 2027 г.", категоричен беше Пулев.