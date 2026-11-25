Оказва се, че камионът не само върви надолу и е без спирачки, ами шофьорът не е имал книжка през цялото време (метафорично описание на бюджета от премиера Румен Радев), което ускорява проблемния път. Сметката ще бъде платена от всички български граждани и от техните деца и сметката включва - огромен дълг, огромен дефицит, хората ще платят и евентуалните глоби на ЕК, и ще платят по-високите данъци. Само данъците, които въвежда правителството на Радев, ще струват по 300 евро на човек за 2027-а., обясниха от Мартин Димитров и Ивайло Мирчев от ДБ пред медии в парламента.

"В бюджета за 2027-а ние отново предложихме план как бюджетният дефицит да е под 3%, отново не се приема. ЕК вече е категорична, че бюджетът е вреден за българските граждани. 900 евро е обедняването за всяко семейство, продължават да не приемат нашия план. Оттеглете този бюджет, приемете нашия план и нека дефицитът бъде под 3% от БВП", призова Мирчев кабинета.

От ДБ коментираха и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от по-рано, който направи оферта към лидера на ПП Асен Василев за законодателна промяна, с която партиите да имат повече контрол над хората си в постоянните изборни комисии. Предложенията му са във връзка с гласуването на хората на ГЕРБ във Варна "за" свалянето на Благомир Коцев от кметския стол.

"Бихме ги подкрепили, въпросът е как се стига дотам, защото ние в "Да, България" такива проблеми нямаме. Нашият представител там Жени Калчева гласува в подкрепа на Благомир Коцев, критикувала е решението, дала е аргументите. Работата на партиите е да имат право на селекция, винаги стават грешки, но когато 100% от твоите представители са гласували в посока различна, това води до доста въпроси. Ако колегите имат проблеми, сме готови да им съдействаме, да им обясним как да работят с хората си, как да правят по-правилна селекция, но трябва да се реши генерално проблема", каза Мирчев.