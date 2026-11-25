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Европейската комисия предложи създаването на инвестиционен фонд на стойност 50 млрд. евро (54,73 млрд. долара), който да предоставя капиталово финансиране на европейски технологични компании. Инициативата е част от по-широк пакет от мерки за насърчаване на европейския бизнес при обществените поръчки и превръщането на Европейския съюз в световен лидер в областта на квантовите технологии до 2030 г. Това съобщи Ройтерс.

Проектът на Европейския закон за квантовите технологии (Quantum Act) цели да намали зависимостта на ЕС от трети държави. В момента общността изостава от САЩ и Китай в развитието на изкуствения интелект, производството на полупроводници и облачните изчислителни услуги, отбелязва агенцията.

Предложението идва на фона на нарастващите опасения, че американски технологични компании биха могли да използват т.нар. аварийни прекъсвачи (kill switches), чрез които да блокират функционирането на свои продукти на европейския пазар. Тези опасения засилват стремежа на ЕС да развива собствени технологични решения и услуги.

„Квантовите технологии ще определят бъдещето на индустрията, сигурността и иновациите и ще окажат дълбоко въздействие върху нашите общества. Европа трябва да ускори действията си още сега", заяви еврокомисарят по технологичния суверенитет Хена Виркунен.

Проектозаконът предстои да бъде обсъден и съгласуван с държавите членки и Европейския парламент през следващите месеци, преди да бъде приет.

Според данни на Европейската комисия около една трета от световните компании в областта на квантовите технологии са базирани в ЕС.

Публичното финансиране на сектора в Съюза е достигнало 8,6 млрд. евро през миналата година. За сравнение, в САЩ инвестициите от този тип са били 5,3 млрд. евро, докато в Китай са възлизали на 13,6 млрд. евро.

При частното финансиране на стартиращи компании обаче Европа изостава значително от американските си конкуренти. Инвестициите в европейски предприятия от сектора са достигнали 1,1 млрд. евро, докато в САЩ са били 7 млрд. евро, пише БТА.

„Предвид потенциалното въздействие на квантовите технологии върху сигурността, стратегическите интереси на ЕС и технологичната му автономия е необходимо процедурите за възлагане на обществени поръчки да бъдат ограничени до продукти, системи и услуги, предоставяни от субекти под контрола на Брюксел", се посочва в проектозакона.

В документа се уточнява, че в процедурите за обществени поръчки ще могат да участват и компании от държави извън ЕС, ако техните страни имат споразумения със Съюза, гарантиращи реципрочен достъп до съответните търгове.