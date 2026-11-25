Японски учени разработиха миниатюрни самоорганизиращи се наночастици, които могат да доставят инструмента за редактиране на гени CRISPR директно до туморните клетки. Това съобщава научният сайт Юрикалърт.
Разработката е дело на изследователи от Токийския научен институт и е описана в списание Applied Materials & Interfaces на Американското дружество на химиците. Новата технология предпазва инструмента за редактиране на гени от разграждане в кръвта и позволява освобождаването му директно в раковите клетки.
Технологията CRISPR-Cas9, известна още като „генетичните ножици", дава възможност за прецизни промени в определени участъци от генома и се разглежда като перспективен подход в разработването на нови методи за лечение на рак.
Доставянето на молекулярните ножици до туморите обаче остава сериозно предизвикателство. Причината е, че те се разграждат бързо в кръвта и трудно достигат до клетките, към които са насочени.
В опит да преодолеят този проблем учените първоначално са комбинирали ензима Cas9 с насочваща РНК в защитен комплекс, известен като RNP. Той обаче също се оказал недостатъчно стабилен.
Затова изследователският екип разработил наночастица от три компонента – комплекс Cas9, танинова киселина (естествено съединение, извлечено от растения) и специален полимер. Таниновата киселина формира вътрешното ядро, а полимерът изгражда защитна обвивка около него.
Получените частици са с диаметър около 30 нанометра – хиляди пъти по-малко от дебелината на човешки косъм. Те остават стабилни в кръвта, но след навлизането си в клетките реагират на по-киселинната среда. Това води до разрушаване на защитната обвивка и освобождаване на генетичните ножици, обяснява Юто Хонда от изследователския екип.
При експерименти с мишки, носещи тумори, новите наночастици са циркулирали по-дълго в кръвта и са се натрупвали по-ефективно в туморната тъкан в сравнение със свободните комплекси Cas9, пише БТА.
Честотата на редактиране на целевия ген в туморите е достигнала 37,2%, докато при използването на свободни комплекси е била едва 1,5%.
Освен това наночастиците, проектирани да въздействат върху гените PLK1 и KRAS, са потиснали или забавили значително растежа на туморите при опитните животни.
„Постигането на значително редактиране на генома в туморната тъкан след системно прилагане е важна стъпка към реализирането на потенциала на противораковата терапия, базирана на CRISPR", отбелязва Хонда.
Изследователите обаче подчертават, че са необходими допълнителни проучвания, за да бъдат установени безопасността и ефективността на новия подход в експериментални модели, които по-точно възпроизвеждат условията в човешкия организъм.