10 000 нелегални сайта за залози има в регистъра на НАП и техният брой ще расте с ограниченията, които законодателите готвят за този бизнес. Това стана ясно в първия ден на BEGE Expo, най-голямото изложение на Балканите в гейминг индустрията.

"Политиците се водят единствено от популизма, а не от знанието. И това не е само в България, а в цяла Европа. Защото те мислят единствено за гласове и така им е удобно. Популизъм, без иследване на пазара, без знание за проблемите. И така убиват кокошката още преди да е снесла яйцата", категоричен бе италианският адвокат Керино Мачини. "Това незнание води до проблем, че не знаят какво да използват - пистолет, автомат или атомна бомба. И пускат атомни бомби над чистия бизнес. Този, който трябва да пазят. Защото легалният бизнес всъщност допринася за всичко - бюджет, осигуровки и т. н. Нелегалният - нищо", допълни той.

В Европа нелегалният хазарт заема между 40 и 80% от пазара, сочат проучванията, обясни Ангел Ирибозов от Асоциацията на игралната индустрия. И всичко зависи от рестрикциите, които налага законът в различните държави.

В момента в България се забелязва спад на наземните оператори. Пада и броят на машините, защото става доста трудно да се работи. За 2025 г. този бизнес е внесъл директно 526 милиона лева, а за първите 9 месеца на тази година - 225 милиона евро. И всичко това се умножава по три с осигуровки и прочее.

Държавата получава по 7 милиона евро отчисления за отговорна игра и никой не знае какво става с тези пари и как се разходват. В регистъра на зависимите има 62 000 човека. "Едва ли някой им се е обадил, или пък им е дал някаква защита", отбеляза адвокат Миглена Димитрова.

Президентът на баскетбола Константин Папазов даде пример, че всички са категорични, че цигарите и алкохолът врадят, но има хора, които пушат и пият. "Всичко е до лично решение. Но готвените забрани ще доведат до окончателното ликвидиране на българския спорт. Защото държавата едва ли ще намери компенсация за тези пари", категоричен е Папазов. Според него при 10 000 заети в тази високотехнолична индустрия, 5000 ще напуснат страна, а другите при заплахата да няма как да изкарват пари ще се насочат към нелегалния хазарт.

Готвените промени ще се отразят сериозно и на телевизионните спортни предавания и това е било заявено на депутатите по време на заседание на бюджетната комисия от АБРО.