Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предложи нови мита върху вноса от 14 основни търговски партньори на САЩ, сред които Китай, Европейският съюз, Индия, Япония и Южна Корея. Мярката е част от усилията на Вашингтон да ограничи промишления свръхкапацитет и вноса на евтини стоки, които според американските власти заливат световните пазари, предадоха Ройтерс и световните агенции.

Предложените мита са резултат от осеммесечно разследване по раздел 301 от американския Закон за търговията от 1974 г., насочено срещу нелоялни търговски практики. То обхвана 16 търговски партньори, включително съюзници на САЩ като ЕС, Япония и Южна Корея. Засега Вашингтон не предлага нови мита за Мексико и Норвегия, като разследванията за свръхкапацитет спрямо двете държави продължават.

Най-високите ставки ще бъдат за Китай. Предложеното мито от 20% върху китайските стоки ще се прибави към около 25% мита, наложени още по време на първия президентски мандат на Тръмп. Така общата тежест за китайския внос ще остане над предложената ставка от 20% за Виетнам.

Сред останалите държави, засегнати от новите предложения, са Бангладеш, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Швейцария, Тайван и Тайланд. Конкретните ставки трябва да бъдат публикувани във Федералния регистър на САЩ.

Според Службата на търговския представител на САЩ (USTR) всички тези държави допринасят за структурен свръхкапацитет и свръхпроизводство в промишлеността чрез политики, субсидии и други практики, които Вашингтон определя като неразумни и ограничаващи американската търговия, информира БТА.

Американската администрация определя структурния свръхкапацитет като насърчаване на производство, което не съответства на реалното търсене и пазарните принципи. Според Вашингтон това води до излишък от стоки, които впоследствие се изнасят на международните пазари на ниски цени.

Разследването е насочено особено към Китай, който американските власти определят като основен източник на свръхпроизводство в сектори като стоманата, алуминия, електромобилите, домакинските уреди и соларните продукти. Пекин отхвърля обвиненията и заявява, че износът му е резултат от конкурентните предимства на китайската икономика.

Вашингтон разглежда и китайските инвестиции в държави от Югоизточна Азия като Виетнам, Индонезия и Камбоджа. Според американската страна чрез тях се произвеждат стоки за пазара на САЩ, за да бъдат заобикаляни вече наложените мита.

Новите предложения няма да се натрупват върху митата от 10% или 12,5%, които администрацията на Тръмп наложи през юли на по-широка група от 60 търговски партньори заради недостатъчно строгото прилагане на законите срещу принудителния труд. Според американски представител новите ставки ще бъдат съобразени и с вече договорените търговски споразумения.

Така например за Китай ще бъде спазен таванът от 20%, договорен в рамките на едногодишното търговско примирие между Вашингтон и Пекин, което трябва да изтече на 10 януари. Същото важи за договорените ставки от 15% за ЕС, Япония, Южна Корея и Тайван и от 19% за Малайзия.

Отделно от това САЩ предложиха промени в митата за Бразилия, включително допълнителна ставка от 10% върху готовите самолети. Вашингтон обяснява решението с липсата на напредък в преговорите с Бразилия и продължаващите съществени разногласия между двете страни. През юли администрацията наложи 25% мита върху някои бразилски стоки, които сега предлага да бъдат променени.

Предложените мерки ще преминат през период на публично обсъждане, през който засегнатите страни ще могат да представят становища. Предвидено е и изслушване, което може да отложи влизането им в сила до януари. Американската администрация очаква новите мита да стимулират допълнителни преговори и сключване на търговски споразумения, включително по време на срещата на върха на Г-20 в Маями през декември. Индия и Виетнам все още нямат окончателно договорени споразумения със САЩ.

Мерките са част от опита на Тръмп да възстанови глобалната си митническа политика, след като през февруари Върховният съд на САЩ отмени въведените по-рано мита, основани на закона за извънредните правомощия. Предишните ставки включваха и мита до 50% върху бразилски стоки.

Междувременно проучване на „Ройтерс/Ипсос", проведено след междинните избори през ноември, показва, че 62% от анкетираните американци подкрепят усилията за отмяна на митата. Досегашната митническа политика на Тръмп допринесе за поскъпването на потребителските стоки в страната.

Американски представители заявиха, че не очакват Китай да отговори с ответни мерки на новите предложения. По думите на високопоставен представител на Вашингтон двете страни се стремят към стабилност в отношенията си. Той определи като „наистина страхотна" срещата между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин миналата седмица и посочи, че през последните дни е постигнат напредък по въпроса за доставките на редкоземни минерали от Китай.

САЩ обявиха, че новите мерки са насочени към ограничаване на нелоялните практики, но Китай продължава да настоява, че конкурентоспособността на неговата промишленост не е резултат от изкуствено поддържано свръхпроизводство.