Почти 69 % от технологично активните компании в Югозападна България не разполагат с достатъчен бюджет за дигитализация

Европейският цифров иновационен хъб „ИновейшънАмп" разполага с ресурс от близо 5 млн. евро до 28 октомври 2027 г. за предоставяне на безплатни услуги за цифрова и зелена трансформация на предприятията и публичните организации в Югозападна България.

Обединявайки капацитета на 10 водещи научни, технологични и бизнес организации, хъбът осигурява достъп до специализирани лаборатории, високопроизводителна инфраструктура, изкуствен интелект, инженерни симулации, 3D прототипиране, обучения и експертиза за привличане на финансиране.

Възможностите за модернизация на бизнеса в региона бяха представени в "София Тех Парк". От подкрепата може да се възползва всяка компания от региона, независимо от сферата на индустрията, в която работи, в следните направления:

- оценка на цифровата зрялост и пътна карта за развитие;

- тестване преди инвестиране;

- съдействие за достъп до финансиране, намиране на партньори и бизнес стратегия;

- обучения и развитие на дигитални умения.

Микро-, малки и средни предприятия, дружества със средна пазарна капитализация и публични организации от Югозападна България могат да заявят интерес към безплатните услуги чрез онлайн платформата на хъба. Услугите представляват държавна или минимална помощ при спазване на приложимите правила и лимити.

"Подкрепата е насочена директно към преодоляване на основните бариери пред технологичното развитие на бизнеса, които се очертават в анализ, които направихме на база 71 анкети и оценки на цифровата зрялост на компаниите", обясни ръководителят на проекта Петър Статев. Данните показват, че технологично активният бизнес в Югозападна България демонстрира готовност за дигитална трансформация и достига нива на цифрова зрялост, съпоставими със средните за Европейския съюз. Зад този напредък обаче се открояват съществени предизвикателства - недостиг на финансиране, ниска степен на системна автоматизация, ограничено внедряване на интегрирани бизнес системи, непълноценно използване на данни и сериозна уязвимост към киберзаплахи. Основното препятствие пред модернизацията не е липсата на визия, а ограниченият финансов и кадрови ресурс", посочи Статев.

Според данните, въпреки че 71% от мениджърите декларират подкрепа за въвеждането на нови технологии, близо 69% от организациите посочват липсата на достатъчен бюджет като пряка бариера, а едва 40% разполагат с предварително планирани средства за технологични инвестиции.

Най-силно развити са базовите дигитални умения на персонала, политиките за управление на данни и наличието на цифрова бизнес стратегия, докато най-сериозно е изоставането при системната автоматизация и дълбокото интегриране на изкуствен интелект. Изкуствен интелект се използва активно от екипите на 33% от анкетираните, а още 9% тестват подобни решения. Приложението му обаче остава ограничено предимно до отделни ежедневни задачи, без да води до цялостна автоматизация и оптимизация на производствените и управленските процеси. Едва 38% посочват висока степен на автоматизация на дейността си, а при 49% от организациите основните софтуерни системи не обменят данни автоматично.

Макар компаниите да оценяват сравнително положително дигиталните умения на екипите си, едва 22% използват активно специализирани решения за защита, а 29% провеждат редовни обучения за разпознаване на киберзаплахи. 75,6% от организациите финансират дигитализацията си със собствени средства, докато 15,6% са използвали безвъзмездна финансова помощ. За следващите 12 месеца бизнесът поставя сред основните си приоритети автоматизацията и новото оборудване (44%), киберсигурността (42%) и развитието на дигитални умения (38%).

"Резултатите ясно показват, че българският бизнес вече не задава въпроса „защо" да се дигитализира, а „как и с какви средства" да го направи без излишен финансов риск. Ролята на хъба „ИновейшънАмп" е да премахне бариерата на първоначалните разходи, като дадем на компаниите безплатен достъп до експертиза, лаборатории и възможност да тестват технологиите, преди да инвестират собствени средства", коментира Петър Статев.

По време на срещата три организации, възползвали се от услугите на ЕЦИХ „ИновейшънАмп", представиха постигнатите резултати:

„Реалмет МСС Иновейшън Груп" - производственото предприятие от Кюстендил за разработка на инженерни симулации и виртуално прототипиране получи подкрепа от Технически университет - София за оценка на цифровата зрялост, изготвяне на стратегия за модернизация и създаване на виртуални прототипи на три конструкции контейнери за пожарни и спасителни служби. Компютърните симулации потвърдиха надеждността им, а за една от конструкциите беше предложена оптимизация за намаляване на локалните напрежения при натоварване.

„Аутом8", която разработва 3D моделиране и прототипиране на строителен елемент, работи съвместно с Лабораторията за 3D креативност в "София Тех Лабс" и съвместно създадоха и валидираха иновативен конструктивен блок тип „тухла" чрез триизмерно моделиране, физически образци от 3D принтиране и инженерни анализи.

Център за развитие на човешките ресурси - организация, която заедно със специалистите от Институт GATE разработи интелигентен чатбот за нуждите на Центъра, който ще отговаря на естествен език на въпроси относно програмите „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност", условията за кандидатстване и процедурите по тях, освобождавайки експертен ресурс за по-сложни казуси.

"Изключително мотивиращо е да видиш как взаимодействието с бизнеса е довело до реални измерими практически приложения, които работят и носят ползи за потребителите", каза още Петър Статев.

Услугите се предоставят по проект „Насърчаване на дигитализацията в Югозападна България" по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ) 2021–2027 г., управлявана от Изпълнителната агенция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.