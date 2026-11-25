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Европейската комисия наложи глоби на обща стойност 471,9 млн. евро на трите най-големи световни производители на аромати – швейцарските компании „Фирмених" (Firmenich) и „Живодан" (Givaudan) и американската „Интернешънъл Флейвърс енд Фрегрънсис" (International Flavors & Fragrances – IFF). Причината е създаването на международен картел, чрез който дружествата са координирали действията си, за да поддържат по-високи цени, предаде Франс прес.

Според разследването на ЕК трите компании са си разменяли поверителна търговска информация и са съгласували ценови решения в продължение на повече от четири години. Координацията е обхващала и отношенията им с един от големите им клиенти – британския производител на потребителски стоки и продукти за лична хигиена „Юниливър" (Unilever), пише БТА.

Тези действия са ограничили конкуренцията и са нанесли вреди на потребителите в Европейския съюз, посочва Комисията.

Най-голямата глоба е наложена на швейцарската „Живодан" – около 252,4 млн. евро. „Фирмених" трябва да плати 137,7 млн. евро, а санкцията за американската IFF възлиза на 81,9 млн. евро.

„В продължение на години те са обменяли информация за цените, разходите и други търговски чувствителни данни. Тази практика вероятно е навредила на клиентите им, които използват тези аромати за производството на стоки за ежедневна употреба като козметика, перилни препарати и почистващи средства, което е довело до увеличаване на разходите за тези продукти", заяви в съобщение заместник-председателят на Европейската комисия Тереза Рибера, която отговаря за конкуренцията.

По думите й е възможно в резултат на картела потребителите в цяла Европа да са плащали по-високи цени за стоките си. Рибера определи подобна практика като „неприемлива".

Картелното споразумение е действало от март 2019 г. до март 2023 г. Именно тогава Европейската комисия е извършила проверки в офисите на трите компании.

От Брюксел уточниха, че размерът на санкциите е намален, тъй като дружествата са признали участието си в нарушението и са оказали съдействие на разследването.

Проверките са проведени в сътрудничество с органите за защита на конкуренцията във Великобритания и Швейцария, както и с американските съдебни власти.