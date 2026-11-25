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Плащали са се договори за косене на асфалт през зимата.

Така се пошегува вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в предаването "Лице в лице" по bTV. Той даде отчет какво са свършили и какви договори са спрени, както и на какво са се натъкнали от предните управляващи.

"Ние си изпълняваме обещанията. Имаме дълг към гражданите и към независимата журналистика, но се справяме", започна той.

По думите му е имало много командировки в публични предприятия. И те са били като екскурзии - ходи се по екзотични дестинации и т.н.

Пулев назова и за други проблеми.

"Имало е проблеми и с правно-консултантски договори. Към трети страни, най-вече юристи, са плащани много пари", обясни вицепремиерът.

"Имаме 100 квалифицирани юристи и въпреки това плащаме 1,5 милиона евро за външни консултантски и правни услуги. Това е абсолютно недопустимо и тази практика също е преустановена", каза той.

Той коментира и корупционните практики при сключването на договори с ДКК, които определи като „доста цинични", давайки пример с „плащане на стотици хиляди евро за косене на асфалт, буквално през зимата". Той спомена и друг пример – извършване на плащания за „всякакви екзотични командировки в различните публични предприятия, без да има бизнес цел".

"Аз залагам на вътрешния капацитет на министерството. Това беше политиката от първия ден. В условия на максимална приемственост вярвам в хората, искам да им дам възможност да се развиват и да докажа, че могат да се справят", добави още вицепремиерът.

"Всичко, което ни каже премиерът Радев, е закон. А той казва смислени неща", каза още Пулев.

Той разкри, че шефовете в държавните фирми вече са с нови заплати - намалени.

"Изпълнителните директори на държавните фирми вече взимат колкото президента. Това е таванът вече. Преди заплатата им е била доста повече", обясни Пулев.

"Има огромен дефицит за барута - разкри вицепремиерът. - По различни причини вносът е блокиран. И не стига суровината до нас".

"България трябва да следва националния си интерес. Примерно - в автомобили Китай доминира в целия свят. Имаме разговори с китайците за завод тук".