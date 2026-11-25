Инвестицията ще бъде реализирана на четири етапа с частни средства

Заводът ще започне работа до 1 година след старта на строителните дейности

Съвместно дружество между двама български и един турски оръжейни търговци ще изгражда новия завод за производство на барут край с. Бодрово, Димитровград.

Заводът ще бъде изграден и управляван от „Ей Ар Ви Ти" АД - дружество, създадено специално за проекта през август 2026 г. с внесен капитал от 1 млн. евро. В съвета на директорите на влизат Петър Василев, Тихомир Трендафилов и Саваш Балчък. Акционери в „Ей Ар Ви Ти" АД са:

„Ви Ти Ай Си Интернешънъл" ЕООД - българско дружество с дългогодишен опит в търговията с продукти за отбраната, собственост и управлявано от Петър Василев;

„Ви Ти Ай Си Интернешънъл" ЕООД е българско дружество за търговия с продукти за отбраната, основано през 2014 г. в София. То е наследник на „ВТБ Експорт Импорт" АД, създадено от генерал-лейтенант Васил Василев – военен аташе и дипломат, бивш ръководител на Военнопромишления комплекс и началник на логистиката, а днес се притежава и управлява от внука му Петър Василев. Компанията има лицензи за внос, износ, трансфер и посредничество с продукти, свързани с отбраната, сертифицирана е по стандартите ISO 9001 и ISO/IEC 27001 и разполага със собствена логистична компания за превоз на опасни товари. Тя е основен стратегически партньор в 20-годишна концесия за управление на завода за боеприпаси на Военноморските сили на Бразилия (FAJCMC), а британското ѝ дружество има изключително споразумение за производство на нов 155-мм артилерийски снаряд във Великобритания.

SB Savunma Sanayi Dis Ticaret A.S. - турско дружество за търговия с продукти на отбранителната индустрия, със седалище в Истанбул, собственост на Саваш Балчък, Леман Йозгюр Родоплу и ARCA Savunma Sanayi Ticaret A.S.;

SB Savunma е турско дружество със седалище в Истанбул, специализирано в търговията с продукти на отбранителната индустрия. То работи с турски производители, с Министерството на националната отбрана и Председателството на отбранителната индустрия на Турция, както и с турски и чуждестранни въоръжени сили. Компанията доставя електронни системи, боеприпаси, системи за сигурност и защита, резервни части и услуги по поддръжка за сухопътни, военноморски и военновъздушни сили. Реализирала е проекти за производство, маркетинг и износ на отбранителни продукти за държави като Пакистан, Ирак и Катар. Дружеството се представлява от Саваш Балчък.

„Трейшън Орбис" ООД - българско дружество с лицензи за търговия и трансфер на продукти, свързани с отбраната, собственост на Тихомир и Ивайло Трендафилови, управлявано от Ивайло Трендафилов.

„Трейшън Орбис" ООД е българска компания с дългогодишен опит в доставките на военно оборудване, която работи с въоръжени сили, държавни институции и производители от отбранителната индустрия на международните пазари. Освен доставки на въоръжение, боеприпаси и оборудване, тя предлага логистична и техническа подкрепа, трансфер на технологии, лицензно производство и съдействие при производствени и научноизследователски проекти. От октомври 2019 г. компанията е лицензирана за търговия и трансфер на продукти, свързани с отбраната. Зад нея стоят Тихомир Трендафилов - юрист с дългогодишна практика в търговското и банковото право и в международната търговия с отбранителни продукти, и синът му Ивайло Трендафилов - изпълнителен директор на „Ромпетрол България" ЕАД в периода 2019-2023 г.

Технологията ще бъде доставена от ARCA Savunma чрез своето дружество AKANA Muhendislik ve Ticaret A.S., което е изградило 3 завода за последните 5 години в сферата на производството на взривни вещества.

Това става ясно от официално съобщение, разпространено до медиите.

Решението за изграждане на завод за барут беше взето от Министерския съвет миналата седмица. Оттам съобщиха, че инвестицията е за 250 млн. евро и ще създаде 100 нови работни места. В момента проектът е в процедура по сертифициране като приоритетен. Правителството обаче отказваше да каже кой седи зад проекта, тъй като се пазела търговска тайна. Вицепремиерът Александър Пулев обясни, че държавата ще има 50% участие в него, като в замяна ще даде терен, но не и средства от бюджета.

Сега става ясно, че инвестицията ще бъде реализирана на четири етапа като се финансира с частни средства. Заводът се очаква да създаде поне 110 постоянни работни места и да започне работа до 1 година след старта на строителните дейности.

Днес България внася целия барут, от който се нуждае. Новото производство ще осигури собствени доставки основно за страната. Затова проектът е с национално значение, а държавата ще участва в него с дял, без средства от държавния бюджет. Основните ангажименти на държавата ще бъдат административното съдействие и апортирането на имоти и обекти с отпаднала необходимост.

Изборът на терен е направен след проучвания, продължили повече от три години. Определящо е изискването за безопасно разстояние от населените места. Производствените сгради и складовете ще бъдат на около 2,6 км от Бодрово, а границата на имота – на около 1,5 км от селото. Предвижда се транспортът към и от завода да минава по обходен път, който заобикаля селото.

Заводът ще работи с нова технология, различна от използваните досега в България, а основните суровини са органични. Работата на завода, количествата и всеки превоз ще бъдат под контрола на няколко независими държавни институции, сред които МВР и Инспекцията по труда. Нито един товар няма да напуска завода без необходимите проверки за безопасност. Товарите, за които се прецени, че носят дори минимален риск, ще бъдат обезвреждани контролирано на специална площадка в рамките на завода, вместо да бъдат превозвани, се посочва в съобщението.

Обектът ще има и собствена система за охрана, включително защита срещу дронове. Последното все още не е задължително изискване, но инвеститорите поемат този ангажимент, за да гарантират максимално ниво на сигурност.

На площадката няма да има горивни източници като котли или пещи. Заводът ще има собствена пречиствателна станция и водите от производството ще се пречистват на място.

Теренът попада в защитената зона „Родопи – Средни" от европейската екологична мрежа „Натура 2000". Затова още през есента на 2025 г. е направено полево проучване на растенията и животните на терена, а резултатите от него ще бъдат част от оценката за въздействие върху околната среда.

Проектът предстои да премине през най-строгата процедура за оценка на въздействието върху околната среда, която ще бъде извършена от независим екип. Оценката ще обхване водите, почвата, въздуха, защитените територии и земеделските земи. Процедурата включва и обществено обсъждане в широк формат, на което жителите на региона ще могат да поставят въпросите си пред инвеститорите и експертите. Преди началото на строителството ще бъде направено независимо измерване на качеството на водата и почвата, а резултатите ще бъдат публично достъпни по всяко време.

Заводът ще отговаря на всички изисквания и стандарти на европейското законодателство в областта на околната среда и безопасността, както и ще бъдат приложени най-добрите налични техники и технологии, одобрени от Европейската комисия за този сектор.

Освен 110-те работни места проектът предвижда фонд за подобряване на средата в населените места около завода. Местната власт и жителите ще имат решаваща дума къде да бъдат вложени средствата от фонда. Подготовката на проекта и отделните етапи ще се изпълняват в тясна координация с Областна администрация – Хасково, Община Димитровград и кметствата на Бодрово, Езерово, Светлина, Сусам и Воден.

Предстои подробно представяне на проекта пред жителите на село Бодрово в най-скоро време.