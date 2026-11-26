Какво знаят за бъдещето хората, които създадоха изкуствения интелект, а ние все още не знаем?

И защо именно някои от тях са сред най-разтревожените от неговото развитие?

Гост в новия епизод на „Неперфектните с Мила“ е български учен със световно признание. Тя седи на една маса с пионерите на изкуствения интелект. Футурологът доц. Мариана Тодорова е единствената жена сред осемте експерти в панела на високо равнище по генерален изкуствен интелект към Съвета на председателите на Общото събрание на ООН.

Нейни колеги там са Йошуа Бенджио, смятан за един от бащите на съвременния изкуствен интелект и носител на наградата „Тюринг“ – еквивалента на Нобеловата награда в информатиката, Стюарт Ръсел, един от световните авторитети в областта на AI, и Яан Талин, съосновател на Skype и ранен инвеститор в DeepMind.

Заедно те разработват препоръки за глобалното управление на изкуствения интелект и за предотвратяването на рисковете, които той създава за човечеството.

Мариана Тодорова разказва пред Мила Иванова за сценарии, които доскоро принадлежаха на научната фантастика, а днес се обсъждат съвсем сериозно на най-високо международно ниво.

Ами ако машините започнат сами да се усъвършенстват и престанат да имат нужда от нас? Ако изкуственият интелект реши, че човекът е пречка пред оцеляването на планетата? Ако загубата на работните ни места се окаже най-малкият ни проблем?

„Тогава човешкото звено ще бъде излишно“, предупреждава футурологът.

А страхува ли се самата тя, която има достъп до разговорите на хората, създаващи тази технология?

„Ами чисто човешки - да.“

Не пропускайте един от най-любопитните разговори в „Неперфектните с Мила“ досега. За бъдещето, в което за първи път в историята човечеството може да престане да бъде най-интелигентният вид на планетата.