Илияна Йотова връчи голямата награда в конкурса "Мистър Икономика" на Иван Добрев - изпълнителен директор на КЦМ АД

Инж. д-р Румяна Вълканов е "Мисис Икономика" за мащабния инвестиционен проект на нов научно- образователен комплекс

Сред хора като вас, имам самочувствието на българка, която е убедена, че в България може да се прави сериозен и резултатен бизнес. Знам, вие не се оплаквате, а се опитвате да променяте модела на вашите компании във време на кризи.

Така президентът Илияна Йотова се обърна към членовете на КРИБ, събрали се на церемонията за награждаване на победителите в "Мистър и Мисис Икономика". Конкурсът на едноименното списание, който е в партньорство с КРИБ, има над 36-годишна история. Над 300 представители на бизнеса в страната аплодираха отличниците на родната икономика в зала "Джон Атанасов" в "София Тех харк", съобщи economic.bg.

Инж. д-р Румяна Вълканов - един от най-големите търговци на енергия в България и изпълнителен директор на "Енерджи МТ", е "Мисис Икономика" за 2026 г. за мащабния инвестиционен проект за нов научно-образователен комплекс в София на Първа частна математическа гимназия за 700 ученици.

Върху 16 000 кв. метра площ за първи път представител на бизнеса за 16 месеца осъществи инвестиция от нов тип. След 50 г. училището, което е изградено на територията на "София Тех Парк" , става собственост на държавата, а за Румяна Вълканов най-смислената инвестиция днес е в българското образование.

Жените умеем да носим на гърба си много тежести, развълнувано благодари "Мисис Икономика" за 2026 г. , получавайки скулптурата "Рибарят и златната рибка" на Ставри Калинов - символа на наградата. Инж. Румяна Вълканов благодари на своите близки, които подкрепят мечтите , но и прощават нейната служебна и лична ангажираност около уникалния образователен проект. Тя получи наградата от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев.

В следващите години България ще играе все по-сериозна роля като гарант за сигурността и свързаността в Европа в много отношения - инфраструктурно, енергийно, дигитално. Българският бизнес има шанса активно да се включи в проекти, от които да спечели не само страната ни, но целият континент и света, защото всички сме заинтересовани да се развива икономиката, а не конфликтите и войните, заяви президентът Илияна Йотова, връчвайки наградата "Мистър Икономика" на Иван Добрев - изпълнителен директор на една от водещите индустриални компании у нас и най-големия производител на олово и цинк в Югоизточна Европа – КЦМ АД.

Отличието е за принос към развитието на българската металургия, модернизацията на индустриалното производство и утвърждаване на ефективни бизнес модели.

Българският президент съобщи новината за домакинство на България идната пролет на мащабно събитие - среща на върха по свързаността, което доказва, че европейските и световните партньори отчитат важността на страната ни не само от гледна точка на географското разположение, но и от възможностите, които предоставяме като бизнес.

Церемонията "Мистър и Мисис Икономика" събра български предприемачи и представители на изпълнителната власт, сред които вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова.

И тази година номинациите за конкурса се подаваха до Управителния съвет на КРИБ, чиито членове определиха победителите.

В категория "Пазарна експанзия" наградата отиде при Иван Папазов, изпълнителен директор на "ВП Брандс Интернешънъл". Отличието връчи д-р инж. Боряна Манолова - управител на Siemens и зам.-председател на КРИБ.

КРИБ и списание "Икономика" отличиха "Сентека Комерс" със специална награда "Световен пробив в технологиите", която е технологичен доставчик на платформата Ballon D'Or, позната в България като "Златната топка" - едно от най-престижните отличия в световния футбол. Приза връчи Боян Томов, собственик и управител на "Бранд Медия България".

Победител в категория "Инвестиции и растеж" е Иван Панчов, основател и управител на "Медина Мед". Наградата връчи вицепремиерът Гълъб Донев.

Изпълнителният директор на "Сънотех" Калоян Величков бе отличен в категория "Устойчиво развитие". Наградата "Стратегически иновации" отиде при изпълнителния директор на "САП Лабс България" Радослав Николов. Наградата връчи социалният министър Наталия Ефремова.

Победител в категория "Индустриално лидерство" е за Владимир Доков, главен изпълнителен директор на "Евро Геймс Технолоджи" (EGT). Призът бе връчен от Калин Пешов, председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг".