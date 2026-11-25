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Готови сме и за протести. Създава се напрежение, което може да доведе до ескалация.

Това каза Мартин Димитров от ДБ по горещата тема в последните седмици - бюджета на страната за следващата година. Политикът гостува в ефира на БНТ.

"През миналата година казахме на ГЕРБ, че бюджетът не е окей и това ще изкара хората. И протестите сами се предизвикаха. Сега Румен Радев не си прочете добре нещата", каза още политикът.

"Здравният разум трябва да надделее. Не трябва да се взимат бързи кредити в семействата. Така е и в държавата. Общият дълг е 20 800 евро на всяко едно семейство ще стане, ако се приеме новия бюджет. Тоест едно семейство ще плати 900 евро повече осигуровки за следващата година", обясни Димитров.

Дефицитът при нашето управление бе под 2 процента, сега е 5,7, каза още Димитров.

Депутатът от "Демократична България" обясни, че в партията имат план как да се справят с дефицита.

"Просто не трябва да се харчи като луд с картечница. И да се реже. Издръжката може да бъде намалена с 250 млн. Капиталовите разходи, по нашите разчети, са около 200 млн. С всички мерки се позволява дефицитът да бъде променен. В държавата явно има огромно желание за харчене", каза Димитров.

Според него виновни за препоръката на ЕК за бюджета и евентуална глоба са управляващите.

"Прогресивна България" нямат проблеми само с ЕК, а със здравия разум", обясни депутатът от ДБ.

Народният представител поиска да се оттегли този бюджет. А идеята е да бъде защитен българския национален интерес.

"Ще представим алтернатива на бюджета. И да видят хората, че може", завърши Димитров.