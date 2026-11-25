Разменят се ценни книжа на компанията за чуждестранните й активи

Акциите ще останат в ескроу сметка в ОАЕ, за да не влязат директно в руската фирма, санкционирана заради войната в Украйна

US милиардерът Тод Боули купува чуждестранните активи на руската петролна компания "Лукойл" в замяна на ценни книжа на компанията за 10 млрд. долара. Боули е подписал споразумение с компанията, с което да придобие международните й активи от консорциум, с участието на американска държавна финансова институция, съобщава Ройтерс.

Чуждестранните активи на "Лукойл" обхващат бизнеси в 11 държави, добив на близо 350 хил. барела петрол дневно, находища на суровината в Азербайджан и Казахстан, както и рафинерии в България, Румъния и Нидерландия. В сделката влиза и мрежата бензиностанции на "Лукойл", включително тези в САЩ.

Президентът Доналд Тръмп наложи санкции срещу „Лукойл" през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си за продажба.

Оттогава американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции на компанията, докато продължават усилията за намиране на купувачи. Особено значение имат рафинериите на "Лукойл" в Нидерландия, България и Румъния, които произвеждат дизелово и авиационно гориво. Тези продукти са в недостиг от началото на войната с Иран, което дава допълнителен стимул на Тръмп да подкрепи сделка, която би могла да увеличи достъпа до горива.

В България "Лукойл" притежава рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", както и дейности в търговията и дистрибуцията на горива. Особеният търговски управител Евгени Симеонов заяви през септември, че местните дружества нямат отношение и не разполагат с информация за тях за продажба на международните активи на компанията майка.

В края на октомври тази година САЩ удължиха с още 6 месеца разрешението за извършване на определени трансакции с българските фирми на руската петролна компания "Лукойл". Срокът, който важеше до 29 октомври, се удължава до 24 април 2027 г. Според новия общ лиценз № 130B рафинерията на "Лукойл" у нас, както и бензиностанциите на фирмата, и дружествата за доставка на авиационно и корабно гориво, ще могат да продължат да извършват определени операции, въпреки санкциите. В края на февруари тази година, прекият собственик на българските дружества, швейцарската „Литаско", която е изцяло притежавана от „Лукойл", предупреди България за възможно арбитражно производство.

В консорциума, който купува "Лукойл" участват инвестиционната компания на Боули "Елдридж", американската банка "Екстелъс Партнърс " и инвестиционният холдинг "Катена", базиран в ОАЕ. В сделката се включва и Американската корпорация за международно развитие: държавна институция за финансиране на инвестиции в чужбина.

Според сключената сделка ценните книжа на „Лукойл", притежавани от американски и британски инвестиционни фондове и депозитарни банки, ще бъдат разменени срещу международните активи на компанията. Акциите ще останат в ескроу сметка в ОАЕ, за да не постъпят директно пари в руската компания, защото тя е санкционирана заради войната в Украйна.

САЩ ще получат дял в бъдещите печалби заради участието на DFC. Институцията ще получи и място в управителния орган на дружеството, но финансовият й дял не е обявен. Участието на Американската корпорация за международно развитие ще осигури приходи за САЩ, след като частните инвеститори възстановят вложенията си и получат договорената доходност.

Досега съдбата на сделката за продажбата на международните активи бе нерешена, след като американската инвестиционна компания "Карлайл" обяви през октомври, че вече не гони сделката за закупуване на голяма част от чуждестранните активи на "Лукойл". Причината бе, че споразумението на фирмата за това е изтекло.

Споразуменията, подписани през януари тази година бяха за придобиването на виенското дъщерно дружество LUKOIL International GmbH. Те са изтекли през лятото, а основната причина е, че OFAC, която контролира чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ, не е издала нужното регулаторно одобрение за транзакцията в определения срок.

И въпреки че сделката за 20 млрд. евро бе получила зелена светлина от OFAC, така и не се стигна до окончателно одобрение. Планът бе да обхване ключови европейски активи на "Лукойл", сред които и българската рафинерия в Бургас, както и търговската мрежа от бензиностанции „Лукойл България". След сегашното прекратяване на сделката с "Карлайл", международните активи на руската нефтокомпания отново се предлагат на пазара.

Още тогава финансовите издания прогнозираха, че именно Тод Боули ще купи чуждестранните активи на петролната компания. През септември "Файненшъл Таймс" съобщи, че милиардерът си е осигурил подкрепата на правителството на САЩ и на влиятелни фигури от Персийския залив, свързани със семейството на президента Доналд Тръмп, за да направи оферта за активите на „Лукойл".

Според информация на OFAC новият лиценз позволява преговори, финансови и правни проверки, както и сключване на условни договори за продажбата на "Лукойл Интернешънъл" и дружествата, които тя контролира. За реалното прехвърляне на активите обаче е нужно отделно разрешение от американските власти. Освен това дължимите средства на петролната компания ще останат блокирани в сметка под юрисдикцията на САЩ до отпадането на санкциите.

На 21 октомври 2026 г. Кремъл потвърди, че Русия и САЩ обсъждат бъдещето на чуждестранните активи на компанията.