4,2% от БВП и нов дълг за 8,6 млрд. евро са заложени в него

Опозицията поиска оттегляне на бюджета и оставката на финансовия министър, мнозинството не прие

Със 126 „за" на управляващите планът за държавните финанси бе приет, опозицията гласува против

След повече от 12 часа дебати парламентът прие на първо четене и „малките бюджети" на НЗОК и ДОО и плана за държавните финанси. Времето за дебати бе удължено до гласуването. Той стана факт в 20,31 ч. след прегласуване и бе приет със 126 „за" на управляващите, опозицията бе против.

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев благодари и на своите от ПБ и на опозицията за конструктивния тон, и увери, че това е единственият възможен бюджет, който може да върне устойчивостта и предвидимостта във финансите на България.

По време на дебатите ПП и ДБ отново поискаха оставката на Донев и настояха бюджетът да бъде изтеглен и преработен. Два основни аргумента бяха изтъкнати за тези искания- становището на ЕЦБ по спорния данък свръхпечалба на банките и предупреждението за глоба от ЕК заради големия дефицит.

"Г-н Донев, проектът Ви за бюджет не става. Не го казвам само аз, каза го вчера Европейската комисия и наложи 25 млн. евро глоба", каза лидерът на ПП Асен Василев. Той предложи още, ако се наложи глоба, тя да бъде приспадната от издръжката на финансовото министерство, а не да я плащат всички българи.

Владислав Панев от ДБ пък обеща групата му да внесе много предложения между двете четения с акцент върху рестарт на икономиката в дългосрочен план.

"Камионът няма да спре сам, спирачката е тук в тази зала и се казва гласуване "против", ние от ДБ ще я натиснем", обяви пък колегата му Мартин Димитров. Три критики отправи Димитров към бюджета- новия дълг от над 8 млрд. евро, заложените 2 млрд. евро повече данъчни приходи и подхранването на инфлацията.

"Ние се отнасяме с много голяма доза внимание към това, което ни се каза от Европа, но отново повтарям, както каза и премиерът, тук, ако има някакъв червен или жълт картон, той е вдигнат за траекторията и начин на управление на публичните финанси в последните пет години", опонира на критиките шефът на бюджетната комисия Константин Проданов от ПБ. Той нарече призивите за оттегляне и преработване на бюджета „просто любезна покана за екзекуция".

Според Проданов становището на ЕЦБ е „ бланкетно становище със същите предупредения за декапитализация на банковия сектор и спад на инвестиционната активност е издавано на всички други държави, които досега са налагали данък свръхпечалба на банките, и нищо от това не се е случило".

"В препоръката на Европейската комисия за глоба заради свръхдефицит в бюджета за 2026 г. няма и следа от липса на доверие", заяви пък финансовият министър Гълъб Донев. Според него, точно защото ЕК държи на партньорите в усилието да постигнат балансиран бюджет.

Той определи наследения дефицит и обявената процедура по прекомерен дефицит като обективни ограничения пред бюджета. "Това са обективни ограничения, които не можем да пренебрегнем, да заобиколим с политически пожелания", посочи Донев.

Владислав Горанов от ГЕРБ обаче не се съгласи , той посочи, че становищата на ЕЦБ и на "Стандард енд Пуърс" ще бъде изчетено от всички инвеститори. И определи нежеланието на управляващите да видят как останалият свят гледа на нас - Европейската комисия, рейтингови агенции, европейски финансови институции, Европейската централна банка показва "една самодостатъчност, характерна за малки животинчета в насрещното по магистрала, заслепени от собственото си разбиране за света".

От ДПС призоваха за разум и конструктивен диалог и обещаха много предложения между двете четения."С бюджета за 2027 г. държавата се опитва да намали дефицита основно чрез допълнителни приходи и промени в данъчно-осигурителната тежест, но без убедителни промени в неефективните разходи. Проектът съдържа мерки за стабилизиране на публичните финанси, но не показва желание да се премине от управление на бюджетните дефицити към управление на ефективността", смята Атидже Алиева-Вели. Според нея, в проекта на бюджет има само политическо обещание за административна реформа без реална, защото тя включва цялостна промяна в структурата, управлението, заплащането и отговорностите на администрацията, а не механично орязване на разход и самоцелни съкращения.

От "Възраждане" се обявиха категорично против този бюджет, който "ни загробва, вдига данъците поголовно и не прави нищо за най-бедната част от населението, която е над 60%".Цончо Ганев припомни, че ПБ са спечелили вота, "бодряшки обяснявайки", че в този бюджет се вдига минималната работна заплата. И добави, че тя реално намалява и така се посяга на най-бедните.

В проекта, приет на първо четене, е заложен дефицит в размер на 3,5% от БВП на касова основа и от 4,2% от БВП на начислена основа. Таванът за нов дълг е 8,6 млрд. евро, като така общата задлъжнялост ще стигне 44,3 млрд. евро или 31,4% от БВП догодина.