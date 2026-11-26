Федералната комисия по комуникациите на САЩ одобри новия проект на SpaceX Starmind, с който 1 млн. спътника ще обработват данни за изкуствен интелект със слънчева енергия и ще изпращат резултатите на Земята.

По данни на Европейската космическа агенция около Земята обикалят 16 910 спътника. Системата Starmind ще работи на височини от 500 до 2000 км, като апаратите ще летят на групи – по десетина. Размахът на крилете на всеки един е 75 м, а масата му е 4 т.

Според лиценза изстрелванията ще започнат до ноември 2033 г., като 50% от оборудването трябва да е в орбита до ноември 2038 г.

Мъск се фокусира върху центровете за данни в Космоса, след като стана ясно, че през 2024 г. само в САЩ те са изразходвали около 183 тераватчаса електроенергия. Това е годишното потребление на ток в Пакистан. Освен това местните все по-често протестират срещу изграждането на тези центрове, опасявайки се, че те изчерпват оскъдните енергийни и водни ресурси в района. Затова не само компанията на Илон Мъск, а и Google проучва идеята да изнесе в орбита оборудването си с проекта Project Suncatcher. Blue Origin на милиардера Джеф Безос също подаде заявка за подобна система.

Според Европейската космическа агенция тези проекти крият рискове, защото в орбита вече има над 1,2 милиона обекта, което може да доведе до „катастрофални щети".

Канадско изследване установява, че има 40% колективен риск да се стигне и до жертви на Земята, ако спътниците не изгорят напълно при навлизането си в атмосферата. Известно е, че отломка от Starlink през 2024 г. падна в Канада, което прави опасността още по-голяма.

Отговорът на Илон Мъск до Федералната комисия по комуникациите на САЩ е, че компанията му вече има над 20 хил. спътници, години опит в тази сфера и само един аварирал апарат. Освен това от екипа му обещаха, че ще предприемат всички превантивни мерки, за да не допуснат сблъсъци, достатъчно гориво за безопасно сваляне на всеки спътник и конструкция, което би трябвало да сведе до минимум дребните отломки.

Същевременно в отговора си компанията на Мъск признава, че има „пропуски в научното разбиране" за това как спътниците изгарят в атмосферата. Затова поемат ангажимент да започнат с малко на брой апарати и ще проследяват ефектите преди да предприемат разширяване на системата.

За сегашните си спътници Starlink признава, че в рамките на 5% от отломките им могат да достигнат до Земята – под формата на дребни фрагменти. Големият въпрос е дали това ще е така и при 4-тонните летящи сървъри?