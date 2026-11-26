Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска представи мерките на България за обновяване на жилищния фонд, развитие на социалните жилища и цифровизация на строителния сектор по време на двудневната неформална среща на министрите на ЕС с ресор жилищна политика в Дъблин, съобщиха от регионалното министерство.

Тя съобщи, че по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014–2020 г. в страната са реализирани 18 проекта за социални жилища. С тях са обновени 854 жилища и са подобрени условията на живот на над 1600 представители на маргинализирани групи.

Подкрепата за енергийна ефективност, социално жилищно настаняване и социална инфраструктура продължава и по Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г., посочи Пеловска.

По думите й за разширяване на достъпа до жилища са необходими устойчиво и предвидимо финансиране, по-активно сътрудничество между държавата и общините, привличане на частни инвестиции и облекчаване на административните процедури. Решенията трябва да бъдат съобразени както с потребностите на големите градове, така и с тези на по-слабо развитите региони.

снимка: МРРБ

„Обновяването на жилищния фонд, развитието на достъпни жилища и цифровизацията на строителния сектор са сред ключовите направления за устойчиво развитие, социално приобщаване и модернизация. България подкрепя политики, които съчетават инвестиции в жилищната инфраструктура с иновации, по-ефективни административни процеси и внедряване на нови технологии", заяви заместник-министърът.

Тя акцентира и върху модернизацията на строителния сектор чрез цифровизация и внедряване на иновативни технологии. Приетата Национална стратегия за цифрова трансформация на българския строителен сектор до 2030 г. предвижда въвеждане на Системата за информационно моделиране на строителството (СИМ/BIM), развитие на електронните административни услуги и изграждане на единни информационни системи.

Според Пеловска цифровата трансформация може да повиши ефективността, прозрачността и качеството на строителните процеси, да намали административната тежест и да направи сектора по-конкурентоспособен. За целта е необходимо да се насърчават инвестициите в технологии, да се развиват цифровите умения на специалистите и да се укрепва сътрудничеството между институциите, бизнеса и научните организации.

България подкрепя европейските инициативи за улесняване на достъпа до финансиране, насърчаване на иновациите и обмен на добри практики. Позицията на страната е, че европейските политики трябва да допълват националните усилия и да отчитат спецификите на отделните държави членки.

Достъпните и качествени жилища, както и модерният и устойчив строителен сектор, са от съществено значение за развитието на регионите и повишаването на качеството на живот, подчерта заместник-министърът.

В срещата в Дъблин участваха още Йорданка Георгиева, парламентарен секретар в МРРБ, и Силвия Петрова, директор на дирекция „Жилищна политика" във ведомството.