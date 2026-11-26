Няма лоша реклама. Хората се похвалиха, че оборотът им се е увеличил два пъти и всеки търси тази мекица, която всъщност не е точно мекица. Така организаторът на Софийския коледен базар Алексий Калев коментира в „Денят започва" по БНТ високите цени на коледните базари у нас.

За съжаление, ще кажа нещо, което смятам, че е коректно. Продуктите, с които се приготвят нещата, продавани на нашите базари, понякога са дори по-скъпи. Видяхме го и при проверките и сравненията на цените в големите хранителни вериги. Някои артикули у нас се оказват по-скъпи дори в Германия. В крайна сметка трудът в България също трябва да бъде достойно заплатен. Не мога да преценя дали е висок или нисък, но тези два фактора много бързо се отразяват върху крайната цена на продукта", посочва той.

Една от най-коментираните теми около тазгодишното издание на базара е цената на т.нар. мекица, която достига 8–10 евро. След миналогодишния обществен отзвук около цените на пържените картофи тази година вниманието се насочи към новия кулинарен хит. Калев обясни, че продуктът всъщност представлява разновидност на пица, при която традиционното тесто е заменено с основа от мекица.

„Хората прецениха, че това по принцип не е мекица. Не искам да объркам името – става въпрос за унгарски специалитет, който в момента може да не назова правилно. Реално е като пица, при която вместо блат от традиционно тесто се използва мекица. В България, чисто търговски, са го кръстили мекица, но отгоре има италиански продукти, каквито се използват и при всяка една пица. Цената между 8 и 10 евро е абсолютно същата като тази на една пица", допълва той.

По думите му порцията е около 500 грама, а интересът към нея се е увеличил значително след разразилата се дискусия.

„Няма лоша реклама. Хората се похвалиха, че оборотът им се е увеличил два пъти и всеки търси тази мекица, която всъщност не е точно мекица. Вчера един приятел, който живее в Калифорния, ми каза: „Идвам да ям мекица". Виждате ли какво се случва?", разказа с усмивка Калев.

В интервюто беше поставен и въпросът за проверките на Националната агенция за приходите и информацията за нарушения при някои от търговските обекти. Калев заяви, че на базара са извършени четири проверки, като в един от случаите е установено нарушение, довело до санкция.

Алексий Калев, организатор на софийски коледния базар: „При нас са направени четири проверки. На едно място имаме такъв обект, който е санкциониран. При останалите става въпрос за други нарушения – например неправилно водене на касова книга. Не казвам, че няма нарушения, но те са отстранили и се работи по тях. Всички обекти трябва да имат работно време и ценоразпис. На едно място не беше посочено правилно грамажът – например трябвало е да бъде 250 грама, а е бил обявен като 200. Тези неща се коригират и смятам, че вече са отстранени."

Той допълни, че е провел среща и със заместник-директора на НАП по темата.

Сред най-обсъжданите въпроси около организацията на базара е и размерът на наемите за търговските къщички. В публичното пространство се появиха твърдения, че наемът за целия период може да надхвърли 20 000 евро. Алексий Калев категорично отхвърли тази информация и посочи, че средната дневна цена е между 100 и 200 евро в зависимост от вида на предлаганите продукти и размера на обекта.

„Това е абсолютно, тотална заблуда. Средната цена на наемите е между 100 и 200 евро на ден, в зависимост от това какво предлагат хората. Разбирате сами, че не може една къщичка, която предлага ръчно направени и украсени топчета, да струва колкото една голяма скара, която е с размерите на почти три къщички. Най-скъпите наеми са различни, но средно говорим за суми между 4000 и 8000 евро за целия период", заяви Калев.

Той уточни, че всяка къщичка заплаща съответната такса за търговско право, като средствата постъпват в район „Триадица".„Ние плащаме такса за търговско право. Всяка къщичка си плаща съответното право, а парите се внасят в общината, в район „Триадица". От общината получаваме логистична подкрепа, която ни дава възможност да организираме събитието в парковото пространство на НДК", казва Калев.

На въпрос дали организацията на коледния базар е печеливша Калев посочи, че за екипа е изключително важно да има предвидимост, за да може да планира следващите издания и да инвестира в по-мащабна украса и нови атракции.

„Ние искаме предвидимост. Искаме да направим парка още по-красив и коледния базар още по-хубав. За да го постигнем, трябва да можем да планираме инвестициите си. През февруари тази година с колегата Борис Гълъбов бяхме във Франкфурт на едно от най-големите изложения за коледна украса. Искаме да вложим много средства, да привлечем креативни хора и да направим нещо наистина сериозно. Целта ни е да можем да се борим за първото място, а ако не успеем – отново да бъдем в топ 3. За да стане това, ни трябва предвидимост. Всичките си средства влагаме в развитието на базара", каза организаторът.

Като пример за социалната ангажираност на събитието той посочи и цената на пързалката, която тази година е 12 евро, като едно евро от всяка такса е предназначено за благотворителност.

Алексий Калев, организатор на софийски коледния базар: „Миналата година пързалката струваше 25 лева, а тази година е 12 евро. В тази цена има едно евро за благотворителност – за деца, в партньорство с фондация „ДНК". Правим го заедно с Иван и Андрей. Смятам, че това е добър пример, защото не трябва да говорим само за лошите неща. Има пързалка, има различни атракции и възможности за забавление."

Колев посочи, че Софийският коледен базар е получил поредно международно признание, като е заел трето място в класацията на Best European Destinations за най-добри коледни базари в Европа. Близо 1,8 милиона души са гласували в рамките на десет дни.

Алексий Калев, организатор на софийски коледен базар: „Смятам, че това е доста достойно представяне. Вече спечелихме и едно второ място след Хърватия, а сега отново сме в голяма класация за най-добрите коледни фестивали. Самото ни присъствие редом до Виена, Будапеща, Хамбург и Щутгарт е повече от достойно. Мисля, че можем съвсем гордо да заявим, че имаме коледен фестивал, с който можем да се гордеем."

По думите му основната цел на организаторите е да създадат пространство, което носи празнично настроение и събира хората. За тази цел парковото пространство пред НДК е преобразено с празнична украса, светлини, атракции и множество тематични къщички.

„Това е нашата цел като организатори – да виждаме усмивките на хората, да има звездички в очите им. Постарахме се парковото пространство пред НДК да стане наистина много красиво място", подчерта Калев.Организаторът разказа, че посетители от различни европейски столици са останали впечатлени от софийския базар и дори са го сравнили с празничните събития в Берлин и Виена.

„Много хора дойдоха на откриването миналата седмица и казаха: „Разберете, идвам от Берлин, идвам от Виена. С нищо не отстъпвате, с някои неща дори сте по-добри". Това е много хубаво да се чуе, защото показва, че усилията ни дават резултат", коментира той.

В края на разговора организаторът беше помолен да посочи с какво софийският коледен базар превъзхожда големите европейски фестивали и в какво все още може да се развива. Според него най-голямото предимство на събитието е неговото разположение, атмосферата на парка и индивидуалният облик на къщичките.

„Мога да кажа, че вече превъзхождаме с това, че имаме прекрасен парк на толкова централно място, който притежава собствен дух. Усвоихме пространството около фонтаните и ги превърнахме в зрителски зони. Имаме пързалка в един от фонтаните – това е нещо, което ни отличава. По-красиви къщички, индивидуално направени от нашите изложители, през тези пет години не съм виждал. Толкова е подредено, толкова е чисто и толкова е красиво. Каня всички да дойдат и да го видят със собствените си очи", заяви Алексий Калев.