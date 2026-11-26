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Американският технологичен гигант „Енвидиа" (Nvidia) е разпоредил на производствените си партньори да преустановят доставките на сървъри с негови чипове за Малайзия, Сингапур, Тайланд и Индонезия, съобщи БТА.

Решението идва след влизането в сила на нови американски ограничения върху износа на високотехнологични полупроводници. От миналата седмица доставките на усъвършенствани чипове за няколко държави в Югоизточна Азия изискват специални разрешителни.

Целта на Вашингтон е да ограничи възможностите на китайски компании да получават достъп до съвременни технологии за изкуствен интелект чрез посредници в трети страни.

Производителите „Дел" (Dell) и „Супермайкро" (Supermicro), които вграждат чиповете на „Енвидиа" в сървърни системи, вече са уведомили свои клиенти в засегнатите държави, че поръчките им няма да бъдат изпратени.

Засега не е ясно колко дълго ще продължи прекъсването на доставките. Трите компании не са отговорили незабавно на запитванията за коментар.

Новите ограничения бяха обявени от американското министерство на търговията дни след оттеглянето на главния изпълнителен директор на „Енвидиа" Дженсън Хуанг заради разкрития за негова интимна връзка с жена, заподозряна в контакти с китайското разузнаване. На 23 ноември Хуан бе възстановен на поста си.

Под засилен контрол попадна и базираната в Сингапур компания „Мегаспийд", партньор на „Енвидиа", заради подозрения за незаконно пренасочване на високотехнологични чипове към Китай.