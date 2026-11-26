Съветът на Европейския съюз прие реформа при европейския етикет за гумите, който бе заимстван от този на хладилниците преди няколко години. Текстът не засяга трите основни критерия - съпротивление при търкаляне, сцепление с мокра настилка и шум при търкаляне. В магазините обаче етикетът вече трябва да бъде показан в непосредствена близост до цената, което преди не се изискваше изрично. Така потребителите ще имат по-лесен достъп до информацията и тя ще бъде по-видима, подобно на домакинските уреди.
Същите изисквания ще важат и за гумаджийниците : клиентът трябва да има достъп до същата информация, както при специализиран дистрибутор.
Онлайн се въвежда опростен формат: класът гума за всеки от трите критерия, с линк или QR код, който отваря пълния етикет и техническия лист в EPREL.
За професионалистите административната тежест също е намалена, тъй като базата данни вече генерира етикета автоматично, а продуктовият лист е изцяло дигитален.
Между гума с клас A и такава с клас E за съпротивление при търкаляне, разликата в разхода на гориво достига 7,5%. На мокри пътища при 80 км/ч спирачният път варира с 18 метра между двете крайности, което се равнява на четири дължини на автомобила. Това се отразява както на портфейла, така и на безопасността.
Комисията получава правомощието да променя всички параметри на етикета, без да преминава през съвместно вземане на решения между Парламента и Съвета. На практика, в деня, в който съществува надежден метод за изпитване за измерване на живота на гумата или степента ѝ на износване, Комисията ще може да добави тези параметри към етикета, без да подновява години на преговори по коридорите на институциите в Брюксел.
Тези два критерия обаче вече бяха включени в регламентите от 2020 г. като бъдещи допълнения. Но шест години по-късно методите за тестване все още не са готови.
В Европа "премиум" гума се продава средно за 134 евро, докато "бюджетна" гума струва 65 евро. С етикет или без, шофьорите няма как да преценят дали първата ще издържи два пъти по-дълго от втората.