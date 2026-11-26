Съветът на Европейския съюз прие реформа при европейския етикет за гумите, който бе заимстван от този на хладилниците преди няколко години. Текстът не засяга трите основни критерия - съпротивление при търкаляне, сцепление с мокра настилка и шум при търкаляне. В магазините обаче етикетът вече трябва да бъде показан в непосредствена близост до цената, което преди не се изискваше изрично. Така потребителите ще имат по-лесен достъп до информацията и тя ще бъде по-видима, подобно на домакинските уреди.

Същите изисквания ще важат и за гумаджийниците : клиентът трябва да има достъп до същата информация, както при специализиран дистрибутор.

Онлайн се въвежда опростен формат: класът гума за всеки от трите критерия, с линк или QR код, който отваря пълния етикет и техническия лист в EPREL.

За професионалистите административната тежест също е намалена, тъй като базата данни вече генерира етикета автоматично, а продуктовият лист е изцяло дигитален.

Между гума с клас A и такава с клас E за съпротивление при търкаляне, разликата в разхода на гориво достига 7,5%. На мокри пътища при 80 км/ч спирачният път варира с 18 метра между двете крайности, което се равнява на четири дължини на автомобила. Това се отразява както на портфейла, така и на безопасността.

Комисията получава правомощието да променя всички параметри на етикета, без да преминава през съвместно вземане на решения между Парламента и Съвета. На практика, в деня, в който съществува надежден метод за изпитване за измерване на живота на гумата или степента ѝ на износване, Комисията ще може да добави тези параметри към етикета, без да подновява години на преговори по коридорите на институциите в Брюксел.

Тези два критерия обаче вече бяха включени в регламентите от 2020 г. като бъдещи допълнения. Но шест години по-късно методите за тестване все още не са готови.

В Европа "премиум" гума се продава средно за 134 евро, докато "бюджетна" гума струва 65 евро. С етикет или без, шофьорите няма как да преценят дали първата ще издържи два пъти по-дълго от втората.