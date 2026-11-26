Mercedes-Benz неочаквано се озова в центъра на законодателен дебат в САЩ относно ограниченията за китайски превозни средства. Поради близо 20-процентния си дял в китайските акционери, компанията още е в опасност да попадне под планирана забрана за продажба на автомобили в САЩ.

През последните месеци американските законодатели предприеха мерки срещу китайските автомобилни производители и технологиите в съвременните коли. Нов законопроект, който се очаква да бъде приет до края на тази година, ще ограничи продажбите на така наречените свързани превозни средства от всеки автомобилен производител, в който китайските субекти имат дял от над 15 процента. Този праг се превърна в проблем за Mercedes-Benz, чието комбинирано китайско участие е около 19,67 процента.

Членовете на Комисията по Китай към Камарата на представителите са изпратили до автомобилния производител официално искане за обяснения и документи, които трябва да предоставят до 1 декември 2026 г. Законодателите се интересуват не само от самата структура на собственост, но и от евентуалното споделяне на технологии, сигурността на данните и дела на китайските части в продаваните автомобили. Планирана е и лична среща с ръководителя на северноамериканското подразделение на Mercedes - Джейсън Хоф.

Самият автомобилен производител се защитава, като твърди, че китайските му акционери нямат места в борда на директорите и не се намесват в ежедневното управление на компанията. Следователно те са пасивни инвеститори, а не такива, които определят посоката на развитие на марката.