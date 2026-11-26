Въвеждането на депозитната система у нас е ключова стъпка от реформата в управлението на отпадъците и прехода към кръгова икономика, заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на представянето на бюджета на ведомството й и приоритетите на нея и екипа й през идната година. „Системата трябва да осигури изпълнението на европейското изискване за най-малко 90% разделно събиране и рециклиране на пластмасовите бутилки и алуминиевите кенчета, припомни тя.

Подготвеният проект за промени в Закона за управление на отпадъците предвижда създаването на Национален депозитен оператор под формата на акционерно дружество с хибриден модел на собственост, при който държавата запазва 34% дял, обясни министърът. Останалите 66% от капитала ще бъдат разпределени между производителите и вносителите на напитки, големите търговски вериги и представителите на малките търговски обекти.

Чрез тези 34% участие на държавата, тя ще разполага с блокираща квота - решенията ще се взимат с 2/3 мнозинство. Целта е да се предотврати създаването на частен монопол и да се гарантира, че системата ще функционира ефективно и в отдалечените райони и малките населени места, стана ясно от думите на Карамфилова.

"Около две трети от търговските обекти в страната са малки квартални или селски магазини. Моделът е конструиран така, че включването им в системата да не представлява финансова или логистична тежест за тях. Оперативното ръководство се поема изцяло от бизнеса. В 5-членния Надзорен съвет държавата ще има само 1 представител, а четиримата управители на дружеството ще бъдат излъчени изцяло от индустрията и търговците", разясни Карамфилова.

По думите на министъра депозитната такса, включена първоначално в цената на напитката, ще се възстановява изцяло на гражданите при връщане на празната опаковка. Проектозаконът вече е нотифициран пред Европейската комисия през системата TRIS в края на септември, а следващата седмица предстои пускането му за обществено обсъждане и у нас. Амбицията е до 6 месеца след влизането на закона в сила да се конструира самият депозитен оператор.

Карамфилова разясни, че при разработването на модела са анализирани практическите уроци от други европейски държави - от работещи системи с държавно участие в Хърватия и Румъния до проблеми и несъстоятелност при изцяло частни оператори в Нидерландия и Шотландия.

Основен стълб в реформата на МОСВ е преструктурирането на контролната дейност и дигитализацията на административните услуги. В рамките на тази промяна досегашните 15 регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) се окрупняват в 7 нови регионални инспекции, синхронизирани с териториалния обхват на областните администрации.

Инспекцията в Бургас ще обхваща областите Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен, като се предвижда контролен център и в Стара Загора. РИОСВ Варна поема областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище с втори контролен център в Шумен. РИОСВ Плевен обединява областите Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин, разполагайки с контролни центрове в Плевен, Враца и Монтана. В Пловдив новата инспекция покрива областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали с центрове за контрол в четирите основни града. РИОСВ Русе ще отговаря за областите Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово с контролни точки в Русе и Велико Търново. Инспекцията в Благоевград поема областите Благоевград, Перник и Кюстендил с контролен център и в Перник, а РИОСВ София обхваща София-град и Софийска област.

"Новият модел цели премахване на досегашното разпокъсване на общини между различни инспекции и басейнови дирекции, скъсяване на сроковете за произнасяне и по-ефективно разпределение на експертния състав", каза министърът.

Финансовата рамка на МОСВ за 2027 г. предвижда общи разходи по държавния бюджет, включително за Националния институт по метеорология и хидрология, в размер на 78,2 млн. евро. Очакваните нетни приходи възлизат на 26,4 млн.



"За 2027 г. по Програма „Околна среда" 2021-2027, са планирани изплащания за над 315 млн. евро. Основният дял от тези средства или над 103 млн. евро, е насочен към приоритет „Води" за реализирането на ВиК проекти от 16 бенефициенти. Значителен ресурс се отделя за рекултивация на депонирани отпадъци и изграждане на общински системи за биоразградими отпадъци. За превенция на риска и борба с горските пожари са предвидени над 44 млн. евро, а 4 млн. евро са заделени за опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на ресурс за съвместната програма със Световната банка, насочена към подобряване качеството на атмосферния въздух", разясни още за какво ще се харчат пари министърът.