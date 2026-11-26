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Британският иновативен проект за електрически веломобил Elecy се готви за околосветско пътешествие от 30 000 километра, планирано за 2027 година.

Зад амбициозната разработка стои инженерът и дизайнер Тамара Иванцова. Нейният "велосипед-кола", разработен във Великобритания, вече привлече вниманието и подкрепата на редица престижни институции и индустриални гиганти. Сред партньорите на проекта се нареждат Кралският автомобилен клуб (RAC), Кралската инженерна академия, както и японската Yamaha.

Именно Yamaha осигурява електрическото задвижване на Elecy. Веломобилът разчита на мотора PW-X3, комбиниран с батерия с капацитет 500 Wh. Според техническите данни тази конфигурация осигурява пробег до около 80 км с едно зареждане. Максималната скорост с електрическо подпомагане е ограничена до 25 км/ч, което отговаря на действащите регулации в Европа и Велликобритания.

Elecy разполага с 14-степенната вътрешна трансмисия Rohloff Speedhub. Тя предоставя впечатляващите 526% диапазон на предавките и е известна със своята изключителна здравина при екстремни натоварвания.

Корпусът е изграден от панели от рециклирани въглеродни влакна, което прави машината едновременно лека и здрава. Кабината предлага достатъчно място за един възрастен и едно дете. Превозното средство разполага с подвижен сенник, който позволява както защита при лошо време, така и шофиране на открито в слънчеви дни.

За комфорта и безопасността се грижат независимото окачване на всяко колело и четирите хидравлични дискови спирачки.