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Унгарският парламент одобри постепенното премахване на тавана на търговските надценки върху определени хранителни продукти и аптечни стоки, предаде БТА по информация на „Дейли Нюз Хънгари". Предложението е получил подкрепата на 135 депутати (от общо 199), а законът ще влезе в сила на осмия ден след обнародването му.

От 2025 г. мярката ограничаваше разликата между покупната и продажната цена до 10 на сто за определени хранителни продукти и до 15 на сто за определени козметични и тоалетни артикули. Обявената ѝ цел беше да запази достъпността на стоките за всекидневна употреба. Ограниченията засягаха предимно чуждестранни търговски вериги, сред които австрийската група „Шпар" (Spar), пояснява АПА.

Правителството на министър-председателя Петер Мадяр обоснова отмяната с „нормализирането" на инфлацията при засегнатите продукти и поскъпването на форинта спрямо еврото. Според кабинета търговците често са компенсирали ограниченията чрез повишаване на цените на нерегулираните стоки.

Министърът на икономиката и енергетиката Ищван Капитани приветства решението в публикация във "Фейсбук". Той определи тавана на надценките като неуспешна мярка, която не е направила пазаруването по-евтино, и изрази очакване премахването му да възстанови конкуренцията между магазините и да създаде възможности за допълнително понижаване на цените.

Капитани посочи, че икономическите условия, с които първоначално беше обоснована мярката, са се променили. Той се позова на инфлацията от 2 на сто през октомври, спада на цените на хранителните продукти и поскъпването на форинта от началото на годината.

Според министъра по-силната национална валута може да понижи цените на вносните стоки, да намали разходите на търговците и да ограничи натиска за поскъпване.

Решението предизвика критики от партия „Фидес", която предупреди по време на парламентарния дебат, че премахването на тавана на надценките може да доведе до повишаване на цените на хранителните продукти.

Ограничението засегна над 700 продукта в магазините на „Шпар" в Унгария. По данни на компанията мярката ѝ е струвала около 30 млн. евро през 2025 г., а разходите за настоящата година се оценяват на около 40 млн. евро. Групата е вторият по големина търговец на хранителни стоки в страната.

Австрийският концерн приветства отмяната, но разкритикува запазването и планираното увеличаване на специалния данък за супермаркетите.

„Премахването на ограниченията върху маржовете не означава, че опасността е отминала", заяви пред АПА мениджърът на „Шпар" Петер Манхартсбергер.

„Шпар" и други чуждестранни вериги плащат специален данък с най-висока ставка от 4,5 на сто върху оборота, докато за унгарските франчайз вериги и местните доставчици ставките са между 0 и 0,15 на сто. Данъкът струваше на „Шпар" около 80 млн. евро през миналата година, а за тази година сумата се оценява на до 90 млн. евро.

Манхартсбергер заяви, че наред със запазването на най-високата ставка от 4,5 на сто Унгария предвижда утрояване на най-ниската ставка. По думите му проектобюджетът за 2027 г. предвижда значително увеличение на приходите от специалния данък.

„Със запазването на специалния данък Унгария продължава да изземва средствата на чуждестранните предприятия, които иначе биха били инвестирани в обновяването на магазинната мрежа", каза той.

Според Манхартсбергер отлагането на инвестициите засилва „експроприативния ефект" на данъка, тъй като магазините губят привлекателност, а чуждестранните компании биват изтласквани от унгарския пазар.

Европейската комисия заведе тази година дело срещу Унгария пред Съда на Европейския съюз във връзка със специалния данък върху супермаркетите и ограниченията на търговските маржове. „Шпар", подкрепена от австрийски политици, многократно призова комисията да предприеме действия.