Германия е била най-големият производител на моторизираните велосипеди и тези с електрическо подпомагане през 2025 г. в ЕС с 0,4 млн. броя. Следват Нидерландия с 0,3 млн., Чехия и Австрия с около 0,15 млн. всяка. България е на пето място с 0,12 млн, сочат данните на Евростат.

Общо 10,4 млн. велосипеда — 8,8 млн. без електрическо задвижване и 1,6 млн. моторизирани или с електрическо подпомагане, са произведени в Европейския съюз през 2025 г.

В сравнение с 2024 г. производството на велосипеди без електрическо задвижване се е увеличило с 4,3 на сто — от 8,5 млн. броя. Спрямо 2015 г. обаче то е спаднало с 35,7 на сто — от 13,7 млн. броя.

Според наличните данни най-големият производител на велосипеди без електрическо задвижване през 2025 г. е била Румъния с 2,06 млн. броя, следвана от Италия и Германия с по съответно 1,162 млн. и 1,153, Австрия с 0,413 млн. и Испания с 0,412 млн. За България няма данни по този показател.

Световният ден на устойчивия транспорт се отбелязва всяка година на 26 ноември. Денят подчертава важната роля на безопасните, достъпни и устойчиви транспортни системи за подкрепа на устойчивия икономически растеж, подобряване на социалното благосъстояние на хората и насърчаване на международното сътрудничество и търговията между държавите.