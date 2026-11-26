Anthropic допуска по-голяма автономност на AI, но не и управление над човечеството

Хората вече започват да отстъпват част от решенията си на изкуствения интелект, някои сякаш му предават свободната си воля. Това заяви главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей в сряда, като категорично отхвърли публикация на американското издание Axios, според която в технологичната индустрия се обсъжда възможността свръхинтелигентни системи в бъдеще да поемат част от функциите за вземане на решения от хората.

Реакцията му идва на фона на все по-ожесточената надпревара между технологичните компании за разработване на изкуствен интелект, способен да изпълнява задачи с все по-голяма самостоятелност. Наред с това нарастват и опасенията кой ще контролира тези системи, докъде трябва да стигне автоматизацията и дали е безопасно създаването на модели, значително по-мощни от съществуващите в момента, отбелязва newsweek.

Дебатът засяга не само компаниите, които разработват най-модерните модели, но и работниците, потребителите и местните общности. Сред основните притеснения са възможната загуба на работни места, икономическите последици от автоматизацията и разрастването на центровете за данни, необходими за захранването на системите.

„Не, не смятам, че трябва да предаваме свободната си воля на системите с изкуствен интелект, и е абсурдно да се твърди, че подкрепям подобна идея", написа Амодей в обширна публикация в социалната мрежа X, в която обяснява, че сред потребителите на чатбота Claude на Anthropic вече има такива, които разчитат на изкуствения интелект и за най-прости решения - "сякаш са педали свободната си воля".

Амодей подчертава, че не одобрява заформящата се тенденция и, че изкуственият интелект трябва да остане подчинен на „легитимни демократични процеси". Според него обществото никога не трябва да жертва легитимността и правото си на самоопределение в името на ефективността или сигурността.

Той прави разграничение между две различни неща – машините да управляват хората и хората да позволяват на машините самостоятелно да извършват все повече от работата, анализите и решенията, които днес са човешка задача.

Повод за реакцията му е публикация на Axios, според която сред някои служители на Anthropic съществува убеждението, че достатъчно напредналият изкуствен интелект в бъдеще може да поеме функции за вземане на решения, които в момента изпълняват хората. Изданието съобщава и за разногласия в технологичния сектор дали постепенното отстъпване на човешките правомощия на машините няма да доведе до загуба на контрол върху обществото.

Амодей категорично отхвърля подобно тълкуване на позицията си. Той припомня свои предишни есета и интервюта, в които е защитавал демократичния контрол върху изкуствения интелект и е предупреждавал за опасността от технологична тирания.

По думите му дори ако централизираното управление позволява решенията да се вземат по-бързо и ефективно, това не е достатъчна причина хората да се откажат от правото си сами да определят бъдещето си.

Това не означава, че ръководителят на Anthropic отхвърля по-широкото използване на автономни системи. Напротив, той допуска изкуственият интелект да поема все по-сложни задачи – от управлението на автомобили до разработването на лекарства и създаването на софтуер.

Подобни приложения могат да донесат значителни икономически ползи и да ускорят напредъка в медицината, транспорта, енергетиката и технологиите. В определени случаи те дори могат да спасят човешки животи, отбелязва Амодей.

Границата според него обаче е в това машините да не получават властта да управляват хората. Той предупреждава, че в някои области може да се наложи развитието и внедряването на изкуствения интелект да бъде забавено, за да се ограничат сътресенията на пазара на труда и рисковете от създаването на още по-мощни автономни системи.

Спорът разкрива и различията между ръководителите на големите технологични компании. Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман също е защитавал тезата, че хората трябва да запазят контрола върху собственото си бъдеще. В технологичния сектор обаче продължава да се обсъжда доколко човешките решения могат да бъдат заменени от системи, които потенциално ще надминат човешките способности.

Така въпросът вече не е само как да бъдат предотвратени грешките и опасните действия на изкуствения интелект, а и доколко обществото е готово доброволно да му отстъпи част от контрола върху собствения си живот.