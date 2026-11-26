Кредитите за домакинствата са 33,635 млрд. евро в края на октомври, като спрямо същия месец на 2025 г. се увеличават с 20,5 на сто, съобщи Българската народна банка (БНБ).

В края на октомври жилищните кредити са 20 млрд. евро и нарастват на годишна база с 24,1 на сто. Потребителските кредити възлизат на 12,589 млрд. евро и се увеличават с 16,3 на сто спрямо октомври миналата година.

На годишна база другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 9,7 на сто, като достигат 293,9 млн. евро. Кредитите за работодатели и самонаети лица намаляват с 4 на сто на годишна база през октомври и в края на месеца са 254,9 млн. евро.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 11,1 на сто на годишна база през октомври и в края на месеца са 29,436 млрд. евро.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5,216 млрд. евро в края на октомври. На годишна база те се увеличават с 9,6 на сто.

В края на октомври кредитите на неправителствения сектор (нефинансови, финансови предприятия, домакинства и НТООД) нарастват с 15,4 на сто на годишна база и в края на месеца достигат 68,287 млрд. евро (53,2 на сто от БВП).

Според данните депозитите на домакинствата и НТООД са 57,799 млрд. евро в края на октомври. Те се увеличават с 15,4 на сто спрямо същия месец на 2025 г.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 27,905 млрд. евро в края на октомври. В сравнение със същия месец на 2025 г. те се увеличават с 8,5 на сто. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 2,4 на сто на годишна база през октомври и в края на месеца са 2,456 млрд. евро.

Общо депозитите на неправителствения сектор в края на октомври са 88,160 млрд. евро (68,7 процента от БВП), като на годишна база те нарастват с 12,7 на сто.