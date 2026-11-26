Outlet Village Sofia поставя началото на нова култура на пазаруване, съчетавайки международни брандове, аутлет предложения и пазаруване на открито

Първото в България аутлет селище от открит тип, Outlet Village Sofia, официално отвори врати на бул. „Ботевградско шосе“ № 515 непосредствено до XOPark Sofia. Новият търговски формат, вдъхновен от атмосферата на френския Прованс, съчетава пазаруване с целогодишни намаления от 30% до 70% и възможности за разходка, срещи и свободно време.

За разлика от традиционните търговски центрове Outlet Village Sofia е построен като малко средиземноморско градче с цветни фасади, открита пешеходна улица, централен площад, зелени пространства и характерна часовникова кула. Архитектурата създава усещане за разходка извън града, а магазините, кафенетата и местата за почивка превръщат пазаруването в част от по-различно преживяване.

На площ от 8500 кв. м са разположени над 30 търговски обекта с разнообразни предложения за премиум и дизайнерска мода, спортни колекции, обувки, аксесоари и лайфстайл продукти. Отличителна характеристика на аутлет формата са целогодишните намаления от 30% до 70%, както и специализираните аутлет колекции, които радват потребителите с качествени продукти на по-достъпни цени.

Зад проекта стои „Тринити Кепитъл“, която въвежда в България утвърден европейски модел на търговия, развит успешно в редица страни от Централна и Западна Европа. Концепцията отговаря на променящите се потребителски навици, при които добрата цена остава важна, но все по-голямо значение има и преживяването на място.

„Да бъдеш първи означава да поемеш по път, по който никой преди теб на този пазар не е вървял. Поставихме си изключително амбициозни срокове, но и високи стандарти, от които не искахме да отстъпваме. Изключително съм благодарен на екипа и на нашите партньори, които неведнъж надграждаха собствените си възможности, за да бъдем днес тук. Заедно не просто откриваме нов търговски комплекс, а поставяме началото на нова глава в развитието на търговските формати в България“, коментира Стоян Колев, изпълнителен директор на „Тринити Кепитъл“.

Празнично откриване с лилав килим и изненади

Още в първия ден Outlet Village Sofia посрещна посетителите с празнична атмосфера, музика и специално подготвена програма. Гостите преминаха по лилав килим, а на четириметровия лилав бар ги очакваха напитки за добре дошли. Интерактивната игра „Лилаво бинго“, специалните фотокътове и музикалната програма допълниха настроението на откриването.

Празникът продължава с DJ парти до 18:00 ч., а през следващите дни са предвидени нови изненади за посетителите. Информация за тях ще бъде публикувана всеки ден на Facebook страницата на Outlet Village Sofia.

Официалната церемония по откриването се състоя в присъствието на представители на местната власт и инвеститора. Лентата беше прерязана от Лилия Донкова, кмет на район „Кремиковци“, Стоян Колев, изпълнителен директор на „Тринити Кепитъл“, и Мартин Димов, директор „Управление на недвижимото имущество и ритейл операции“ в компанията и управител на комплекса.

„За район „Кремиковци“ реализацията на подобни проекти е важна, защото привлича инвестиции, създава нови работни места и допринася за развитието на тази част на София. Радвам се, че именно тук отваря врати първото аутлет селище в България. Вярвам, че Outlet Village Sofia ще привлече посетители не само от столицата, но и от цялата страна“, заяви Лилия Донкова, кмет на район „Кремиковци“.

Нова търговска дестинация на входа на София

Outlet Village Sofia се намира на северния вход на столицата, в непосредствена близост до XOPark Sofia. Заедно двата комплекса формират търговска зона с общо 100 000 кв. м търговска площ, която обединява различни формати за пазаруване и възможности за свободно време.

Локацията осигурява удобен достъп както за жителите на София, така и за посетители от други градове. На разположение са 1800 безплатни паркоместа, а до XOPark Sofia може да се стигне и с автобусни линии 112, 115 и 188.