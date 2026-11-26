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Германските синдикати призоваха за стачки срещу американската компания "Амазон". Причината е отказът да бъде подписан колективен трудов договор за работниците и ниското им възнаграждение. Синдикатът „Ферди" (Verdi) призова за стачки в 11 обекта на компанията в страната, като протестните действия ще съвпаднат с тазседмичните разпродажби по случай Черния петък.

„Въпреки сериозния натиск и сплашване служителите на „Амазон" стачкуват с искане за признаване на колективните трудови договори в сектора на търговията на дребно и за сключване на колективен договор, гарантиращ добри и здравословни условия на труд", заяви Зилке Цимер, член на националното ръководство на „Ферди", отговаряща за търговията на дребно.

Според „Ферди" обектите на „Амазон", които ще бъдат засегнати от стачките, се намират в Лайпциг, Бад Херсфелд, Дортмунд, Верне, Райнберг, Мьонхенгладбах, Франкентал, Гера, Грабен, Кобленц и Ахим.

Синдикатът твърди, че заплатите в „Амазон" често не са достатъчни за основни жизнени потребности, а работата в складовете на компанията значително натоварва физически служителите, съобщава БТА.

„Сред проблемите са монотонните работни процеси в центровете за изпълнение на поръчки, тежките товари и стратегията на търговския гигант за агресивно наблюдение на работното място", посочва „Ферди".

Според синдиката дигитални системи за проследяване се използват за наблюдение на всяка стъпка от работния процес на около 40 000 служители.

По информация на „Ферди" стачката в „Амазон" в Германия е част от световен ден на протестни действия, организиран от международната синдикална федерация „Ю Ен И глоубъл" (UNI Global) под мотото „Накарайте „Амазон" да си плати".

В отговор на съобщението „Амазон" заяви, че „доставя поръчките по-надеждно от всякога." Компанията наема около 13 000 сезонни работници в Германия.

Говорител на „Амазон" заяви, че компанията категорично отхвърля многократните обвинения на синдиката, като добави, че „Амазон" не използва дигитални системи за проследяване на служителите.