Парите за проектиране на над 1300 км пътища, които предстои да се обявят на концесия, ще се изразходват от Националния център за устройство на територията чрез инхаус процедура. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на представянето на бюджета на МРРБ за 2027 г.

Парите за тази дейност са малко над 63 млн. евро. Първите пет обекта, чиито проекти трябва да са готови до края на 2027 г., са магистралата Русе-Маказа, тунела под Петрохан, магистралите „Черно море" и „Рила", както и разширението на „Тракия" до магистрала „Марица", съобщи Шишков. Всеки от тези проекти е в различна степен на подготовка, но до края на 2027 г. трябва да са стигнало на ниво технически проект, за да може да се обяви начало на концесионната процедура, каза той.

„В Националния център за устройство на територията започна назначаването на нови хора, екипите се попълват със специалисти, но въпреки това става дума за голяма по обем работа и те няма да успеят да я извършат цялата. Ако пък АПИ обяви обществени поръчки за изготвянето на всеки проект, с евентуалните обжалвания това може да трае цяла година и затова процедурите ще се възлагат по силата на инхаус клаузите от Закона за обществените поръчки", каза Шишков.

Разликата с инхаус договорите, по които за магистрала „Хемус" бяха платени предварително над 1 млрд. лева и които непрекъснато биват критикувани, била, че там и досега работата не е започнала, а и към момента на отпускането на парите, не е имало готови проекти и разрешения за строеж. В случая с проектирането на сегашните обекти обаче има опасност парите да не може да се усвоят в рамките на 2027 г., ако процедурите се проточат, обясни той.