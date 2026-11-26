Механизмът ще постави в по-неблагоприятно положение държави като Полша и България

Германия ще плати най-много - над 13 млрд. евро по текущи цени

Над 400 млн. евро допълнителни приходи годишно се очаква да осигуряват новите европейски данъци от България, като част от финансирането на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз. В същото време страната ни може да бъде освободена от една от основните нови такси – тази върху електронните отпадъци. Това показва анализ на Euronews за разпределението на финансовата тежест между държавите членки.

Европейските лидери водят интензивни преговори за новия седемгодишен бюджет на ЕС, който ще обхваща периода 2028–2034 г. Държавите членки имат разногласия както за общия му размер и приоритетите при разходите, така и за начините, по които той трябва да бъде финансиран.

За да осигури нови източници на приходи, председателят на Европейския съвет Антонио Коща предложи амбициозен пакет от общоевропейски данъци. Очаква се те да носят около 60 млрд. евро годишно.

Въз основа на компромисното предложение на Коща Европейската комисия разпространи актуализирана оценка за очакваните приходи от всяка такса и за това кои държави ще понесат най-голямата финансова тежест.

В периода между 2028 и 2034 г. Германия ще бъде безспорно най-големият платец на европейските данъци

Очаква се приносът ѝ да надхвърли 13 млрд. евро по текущи цени. След нея се нарежда Италия с 8 млрд. евро. Въпреки че е втората по големина икономика в ЕС, Франция заема едва третото място. Това обяснява и силната подкрепа на Париж за въвеждането на нови собствени ресурси на Европейския съюз.

Асиметричното разпределение на вноските обаче трябва да се разглежда и през призмата на това колко биха плащали отделните държави при обичайния модел на национални вноски, изчислявани въз основа на брутния им национален доход (БНД).

В предложението си Коща направи няколко корекции на европейските данъци, основно за да се съобрази с възраженията на държави от Централна и Източна Европа. В резултат на тези промени най-голямата финансова тежест ще падне върху южноевропейските страни.

Сред новите мерки данъкът от 2,25 евро за килограм несъбрани електронни отпадъци се очаква да носи най-много приходи – над 20 млрд. евро годишно. Това е така, въпреки че мярката е сравнително по-малко спорна от Системата за търговия с емисии (ETS), данъка върху тютюна и дигиталната такса.

Приносът за електронните отпадъци е най-големият източник на приходи при повечето държави членки. Тежестта на всеки от останалите собствени ресурси обаче се разпределя по различен начин между националните правителства, което влияе и върху позициите им в преговорите.

Очакваните приходи от отделните данъци не са окончателни. Причините са няколко, сред които и фактът, че размерът на някои от таксите ще бъде коригиран спрямо инфлацията.

Европейската комисия прогнозира, че постъпленията могат значително да нараснат с течение на времето

Очаква се например приходите от Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) – такса върху вноса на продукти с висок въглероден отпечатък – да се увеличат повече от два пъти до 2034 г.

При данъка от 1,25 евро за килограм нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки над половината от приходите се очаква да дойдат от четирите най-големи икономики в ЕС – Франция, Германия, Италия и Испания.

Същите четири държави ще осигурят и над 60% от приходите от общоевропейския данък върху цифровите услуги. Франция, Италия и Испания вече имат подобна такса на национално ниво. С въвеждането на общоевропейския данък обаче те ще загубят тези приходи в полза на Брюксел.

Приходите от акциза върху тютюневите изделия също са силно концентрирани географски. В този случай обаче разпределението не следва пряко числеността на населението на отделните държави, а отразява по-скоро националните навици за потребление и нивата на акцизите.

Люксембург например ще има значителен принос въпреки малките си размери. Причината е, че страната продава големи количества цигари и други тютюневи изделия на потребители от съседни държави благодарение на по-ниските си цени.

При данъка върху електронните отпадъци се предвижда вноските на държавите да бъдат определяни въз основа на дела на произведените на тяхна територия електронни устройства, които се рециклират. Над 60% от приходите от тази такса се очаква да дойдат от Германия, Италия и Франция – водещите производствени сили в ЕС.

България обаче няма да трябва да плаща нищо по този механизъм според оценката на Европейската комисия

Отделянето на 30% от приходите от Системата за търговия с емисии (ETS) – въглероден пазар за индустрии с високи емисии на въглероден диоксид – ще бъде особено изгодно за Франция. Тя ще заеме четвърто място по размер на вноската си. В същото време механизмът ще постави в по-неблагоприятно положение държави като Полша и България спрямо икономическия им размер.

Има обаче и важна особеност за България. Страната ни е сред 13-те държави, които имат право на средства от Фонда за модернизация – механизъм за инвестиции в енергийни системи, възобновяеми източници и енергийна ефективност. Това има значение за новата схема, тъй като държавите, които получават средства от фонда, ще въвеждат постепенно вноската от ETS. Тя ще започне от 0% през 2028 г. и ще достигне пълния размер от 30% през 2034 г.

При въглеродния механизъм България е в различна позиция от Италия, Белгия и Полша. Италия ще бъде най-големият платец по CBAM, докато Белгия и Полша също ще имат по-голям принос спрямо размера на икономиките си.

Разликата между България и големите европейски икономики се вижда и при останалите източници на приходи. Франция, Германия, Италия и Испания ще осигурят повече от половината средства от таксата върху нерециклираните пластмасови опаковки, както и над 60% от приходите от цифровия данък. При тютюневия акциз пък водещи са държавите с високо потребление и специфични ценови политики, като Люксембург.

Тези средства не представляват непременно нов индивидуален данък, който всеки българин ще плаща директно на Брюксел

Става дума за нови собствени ресурси на ЕС, чрез които ще се финансира общият бюджет, като финансовата тежест ще се разпределя между държавите и съответните икономически сектори.

Въпросът за новите източници на приходи е част от по-широките преговори за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г. Лидерите на 27-те държави членки обсъждат темата на специална среща в Брюксел на 26 и 27 ноември, като целта е да сближат позициите си и да подготвят споразумение до края на годината.

Последното предложение на председателя на Европейския съвет Антонио Коща предвижда бюджет от 1,582 трилиона евро – с 204 млрд. евро, или около 10%, по-малко от първоначалния проект на Европейската комисия. Отделно се предвижда националните вноски да нараснат сравнително ограничено – средно от 0,80% на 0,82% от брутния национален доход на държавите.

Разногласията остават сериозни. Германия настоява за по-малък бюджет, докато Франция критикува недостатъчната подкрепа за земеделските производители. Спорът е и за разпределението на средствата между традиционните политики като земеделие и сближаване на регионите и новите приоритети – конкурентоспособност, сигурност и отбрана.

За приемането на седемгодишната финансова рамка е необходимо единодушие между всички 27 държави членки, както и одобрението на Европейския парламент. Очаква се лидерите да продължат преговорите на следващата среща на върха на 17 и 18 декември.