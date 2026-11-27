Как се печели вниманието на потребителите в ерата на изкуствения интелект? Как един бранд се превръща в препоръка на ChatGPT? Къде свършват възможностите на технологиите и започва незаменимият талант на човека? И какво общо има всичко това със световните модни подиуми?

Именно тези въпроси бяха във фокуса на FashionTV Marketing & Affiliate Conference 2026, която на 25 и 26 ноември в Интер Експо Център, София, предложи един различен поглед към бъдещето на маркетинга. Събитието дебютира като част от програмата на Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS), която традиционно се провежда паралелно с Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE EXPO).

Новият формат срещна международни експерти, предприемачи, креативни директори, технологични иноватори и представители на водещи компании в два дни, изпълнени с актуални дискусии, практически казуси, смели идеи и впечатляващи модни спектакли.

Конференцията беше официално открита от Роси МакКий, съосновател на „Телематик Интерактив България“ АД и групата компании, а домакин на двудневното събитие беше Силвана Хайтова-Панова.

Три тематични панела поставиха във фокуса на вниманието три от най-големите предизвикателства пред съвременния маркетинг - креативността, дигиталната видимост и постигането на устойчив бизнес растеж. А FashionTV показа, че една бизнес конференция може да бъде колкото полезна, толкова и вдъхновяваща.

AI: Краят на маркетинга, какъвто го познаваме, или началото на най-креативната му епоха?

Изкуственият интелект вече може да създава рекламни визии, да генерира видеосъдържание, да анализира потребителското поведение и да оптимизира цели кампании. Но може ли да създаде идея, която кара хората да настръхнат?

Иван Попов - Заека и Михаил Минчев от ROBO Lab представиха възможностите на изкуствения интелект да разширява хоризонтите на рекламното творчество и да създава нови възможности за продуктивност. Атанас Камбуров и Силвия Григорова от креативната и дигитална агенция OPEN пък разгледаха една от най-дискутираните дилеми в професионалните среди - кои процеси маркетолозите могат уверено да автоматизират и кои трябва да останат в човешки ръце.

Особено любопитен беше обменът на гледни точки между експерти от различни индустрии. Сред участниците в дискусията бяха телевизионният продуцент Кирил Кирилов - Кико, Христо Вълков от А1 България, Йордан Георгиев от Anomaly.bg, международният маркетинг стратег Ален Попович и Чавдар Платиканов от Digital ID. Модератор на дискусията беше Владислав Николов, маркетинг мениджър в Rise The Bet.

Ами ако първото място в Google вече не е достатъчно?

Доскоро една от големите амбиции на всеки дигитален маркетолог беше да позиционира бранда си на първо място в Google. Днес обаче потребителите все по-често задават въпросите си директно на изкуствения интелект и получават конкретни препоръки, без дори да отварят традиционна търсачка. Как се печели място в тези препоръки? Вторият панел в конференцията - „From Google Rankings to AI Recommendations“, беше посветен именно на този въпрос и трансформациите в дигиталния маркетинг.

Друг акцент в панела беше Generative Engine Optimization (GEO), като Димитър Тушев от Netpeak Bulgaria представи практически казус, свързан с видимостта на брандовете в среда, доминирана от изкуствения интелект. Значимостта на темата далеч надхвърля границите на игралната индустрия и засяга практически всеки бизнес, който разчита на дигиталното си присъствие, за да бъде открит, разпознат и предпочетен.

Милиони импресии, хиляди кликове, но какъв е реалният резултат?

Впечатляващите числа в маркетинговите отчети невинаги означават впечатляващи бизнес резултати. Именно върху тази провокация беше изграден третият тематичен панел на конференцията - „Traffic Is Easy. Profitable Growth Is the Challenge“.

Вторият ден постави акцент върху ефективността на маркетинговите инвестиции, анализа на данни, афилиейт партньорствата и стратегиите за устойчив растеж. Бейза Оразова, Global Lead of iGaming в Aleph Digital, представи своеобразен наръчник за успех в performance маркетинга през 2027 г., а основателят и съизпълнителен директор на Brand IQ Добромир Камбуров навлезе в света на свръхинтелигентността и данните с презентацията си „Superintelligence: The Story and the Data“.

Конференцията завърши с акцент върху пресечната точка между модата и дигиталните развлечения – тема, която беше във фокуса на специалната презентация „Keynote Presentation: Fashion Meets Gaming“ на Моника Златева, главен търговски директор на CT Interactive. След нея финалното модно шоу на FashionTV постави бляскав завършек на двудневното събитие.

Световноизвестният бранд внесе своя неподражаем почерк в двудневната програма на цялото изложение, превръщайки специално обособената FashionTV сцена на BEGE EXPO 2026, на която се проведе конференцията, в пространство, в което експертните дискусии се редуваха с впечатляващи модни ревюта, дизайнерски колекции и артистични изпълнения.