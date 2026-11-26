Икономическият зам.-министър връчи сертификат клас А на „Теклас България" ЕАД и сертификат за приоритетен инвестиционен проект на „Нисковъглероден индустриален парк"

Компаниите, които инвестират и разширяват дейността си в България, могат да разчитат на институционалната подкрепа на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, заяви зам.-министър Якимов по време на церемонията на която връчи сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на „Теклас България" ЕАД и „Нисковъглероден индустриален парк".

Двата инвестиционни проекта са в областта на автомобилната индустрия и развитието на индустриални паркове и са с общ размер на инвестициите 17,8 млн. евро, като предвиждат разкриването на 55 нови работни места. Инвестициите са насочени към разширяване на съществуващата дейност в България.

Зам.- министър Якимов акцентира върху това, че държавата вече е активен партньор на бизнеса, като осигурява не само финансови инструменти за насърчаване на инвестициите, но и необходимото бързо административно съдействие и координация за тяхното успешно реализиране.

„Предприехме мерки за изграждане на по-ефективен модел за привличане и подкрепа на инвеститорите, включително чрез по-добра координация между институциите и по-бързо придвижване на стратегическите инвестиционни проекти", каза той.

По думите му за подкрепа на инвестиционни проекти в централния бюджет за 2027г. са предвидени 60 млн. евро. Очакванията са този ресурс да отключи инвестиционни проекти за над 700 млн. евро, които са в процес на сертифициране в Българска агенция за инвестиции и да създаде предпоставки за разкриването на повече от 3500 нови работни места през 2027 и 2028 година.

На церемонията в министерството сертификат за инвестиция клас А получи „Теклас-България" ЕАД за инвестиционния проект „Автоматизиран склад с офиси и обособен цех за производство на части за автомобили". Сертификатът беше връчен на адв. Георги Георгиев, пълномощник на изпълнителния директор.

Инвестицията е в размер на 5 млн. евро и предвижда създаването на 50 нови работни места. Проектът ще бъде реализиран в Индустриална зона Юг в гр. Кърджали и е насочен към разширяване на съществуващия производствен капацитет на компанията чрез изграждане на роботизиран склад и напълно автоматизиран цех за производство на пластмасови съединителни части за автомобилната индустрия.

Заместник-министър Якимов връчи и сертификат за приоритетен инвестиционен проект „Нисковъглероден индустриален парк" на Владислав Кънчев, заместник изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона" (ТИЗ).

Размерът на инвестицията е 12,8 млн. евро. Проектът ще бъде реализиран на територията на общините Раковски и Марица, област Пловдив, и предвижда разширяване на Индустриален парк „Стряма". Основната цел на инвестицията е създаването на условия за привличане на високотехнологични производства и инвестиции с висока добавена стойност при спазване на принципите на кръговата икономика и нисковъглеродното развитие.