Испанският икономист Пабло Ернандес де Кос получи необходимата политическа подкрепа да наследи Кристин Лагард като президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), след като Нидерландия се присъедини към консенсуса около кандидатурата му, съобщиха „Файненшъл таймс“ и Блумбърг, позовавайки се на запознати източници.

Очаква се европейските лидери, събрали се днес в Брюксел, да подкрепят номинацията на 55-годишния генерален директор на Банката за международни разплащания (БМР). Той ще наследи Лагард, която ще напусне институцията на 7 февруари, девет месеца преди края на осемгодишния си мандат.

Назначението все още подлежи на необходимите процедури, но постигнатото политическо съгласие прави окончателното му одобрение практически сигурно, посочи финансовата агенция. Де Кос ще бъде първият испанец начело на ЕЦБ, съобщава БТА.

Нидерландското правителство се отказа от подкрепата си за своя кандидат Клаас Кнот, бивш управител на Нидерландската централна банка и единствения друг претендент за поста. Премиерът Роб Йетен заяви пред останалите лидери, че ще подкрепи консенсуса в полза на Де Кос, съобщи „Файненшъл таймс“.

Преди срещата Йетен защити кандидатурата на Кнот с аргумента, че той е по-подходящ за настоящите предизвикателства, особено предвид нарастващата задлъжнялост на европейските държави. Хага обаче отстъпи, след като се разбра, че испанският кандидат разполага с подкрепата на поне 16 правителства, представляващи 65 на сто от населението на еврозоната, според изданието.

Споразумението трябва да бъде разгледано от посланиците на страните от еврозоната този следобед. Окончателното одобрение на назначенията се очаква на среща на лидерите преди Коледа, след необвързващо гласуване в Европейския парламент в началото на декември.

Кандидатурата на Де Кос е част от по-широка договореност между Франция и Германия за три от най-високите постове в ЕЦБ. Промените ще представляват едно от най-мащабните обновявания на шестчленния Изпълнителен съвет от създаването на институцията, отбеляза Блумбърг.

Според договореността Лоранс Бун, бивша френска министърка и главен икономист на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ще наследи германката Изабел Шнабел в Изпълнителния съвет. Бун, която понастоящем ръководи корпоративното и инвестиционното банкиране във френското подразделение на испанската банка „Сантандер“ (Santander), ще поеме ресора за пазарните операции след напускането на Шнабел през януари.

Германският икономист и професор в Принстънския университет Маркус Брунермайер ще наследи главния икономист Филип Лейн след изтичането на мандата му през май. Очаква се Брунермайер да встъпи в длъжност през юни.

Така Германия ще остане без представител в Изпълнителния съвет за около пет месеца между напускането на Шнабел и встъпването на Брунермайер. Периодът може да съвпадне с напрежение на финансовите пазари около приемането на френския бюджет и президентските избори във Франция.

Берлин отново няма да получи президентския пост в ЕЦБ, който досега никога не е бил заеман от германец. Според Блумбърг шансовете на Германия са били ограничени и от факта, че нейни представители вече заемат други водещи европейски позиции: Урсула фон дер Лайен оглавява Европейската комисия, а Клаудия Бух ръководи банковия надзор на ЕЦБ.

Де Кос ще поеме ръководството на паричната политика на еврозона от 21 държави в момент на подновен инфлационен натиск и опасения за устойчивостта на публичните финанси.

Инфлацията достигна 4 на сто през октомври, двойно над средносрочната цел на ЕЦБ от 2 на сто. Банката повиши основните си лихвени проценти с по четвърт процентен пункт през юни и септември.

Според пазарните цени на суаповите договори инвеститорите очакват ново увеличение с четвърт процентен пункт на заседанието на 17 декември, което би повишило лихвата по депозитното улеснение до 2,75 на сто. Пазарите отчитат и поне още едно подобно повишение през следващата година, посочи „Файненшъл таймс“.

Наред с инфлацията бъдещият президент ще трябва да следи риска от сътресения на пазарите на държавен дълг. Особено внимание привличат Франция и Белгия, които срещат затруднения при приемането на бюджетите си.

Доходността по десетгодишните френски държавни облигации достигна 5 на сто през октомври за първи път от 2002 г. насам, съобщи „Файненшъл таймс“.

Досега представителите на ЕЦБ подчертаваха, че отговорността за решаването на фискалните проблеми е на националните правителства. Ако обаче повишаването на доходностите започне да затруднява предаването на паричната политика към икономиката, банката може да бъде изправена пред решение за намеса, отбеляза Блумбърг.

Михала Маркусен, главен икономист на „Сосиете женерал“ (Societe Generale), посочи, че за пазарите ще бъде важно как ще се развива използването на инструментите на ЕЦБ. По думите ѝ президентът не взема решения самостоятелно, но има съществена роля в определянето и прилагането на подхода на институцията.

Де Кос е смятан за по-умерен по въпросите на паричната политика от Кнот, но има опит в отстояването на бюджетна дисциплина в Испания.

В неотдавнашно свое интервю той призова централните банки да останат бдителни за инфлационните рискове от високите цени на енергията и изрази загриженост за задлъжнялостта на някои държави.

Икономистът притежава докторска степен по икономика, но е завършил и право. Той започна кариерата си в испанската централна банка в края на 90-те години, а между 2004 и 2007 г. работи като съветник към Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

През 2018 г. пое ръководството на испанската централна банка за еднократен шестгодишен мандат. Де Кос е и бивш председател на Базелския комитет за банков надзор.

Издигането му начело на ЕЦБ съвпада с утвърждаването на Испания като най-добре представящата се голяма икономика в еврозоната след тежките последици от дълговата криза през предходното десетилетие, посочи Блумбърг.

Предсрочното оттегляне на Лагард ще позволи формирането на новото ръководство на ЕЦБ преди президентските избори във Франция през април. Тя заяви, че иска повече свобода да изразява позициите си по въпроси извън паричната политика и че не може да остане неутрална спрямо събитията в родината си. Според редица издания Лагард води и преговори за поемане на председателския пост в Световния икономически форум.

Преминаването на Де Кос в ЕЦБ ще освободи още една висша позиция в международната общност на централните банки, по-малко от две години след последната смяна начело на БМР. Негов предшественик там беше мексиканецът Агустин Карстенс. Засега не е ясно дали европейски кандидат ще запази поста при следващия избор, отбеляза Блумбърг.