Почти половината от младите до 34 години ще пазаруват, а липсата на цени в левове затруднява сравнението с миналогодишните оферти

Реалните намаления се оказват рядкост

Всичко става все по-скъпо и по-скъпо с всяка изминала година- това е едно от обясненията, които хората дават, когато ги попитаме дали тазгодишният Черен петък ще им излезе по-скъпо от миналогодишния. Други посочват, че еврото е довело до поскъпване, а трети признават, че не са следили цените достатъчно внимателно, за да направят сравнение.

Така изглеждат нагласите на потребителите в навечерието на първия Черен петък, в който цените в магазините вече се показват само в евро. В уличната анкета на „24 часа" (виж видеото) се откроява едно общо усещане - покупките струват повече, но невинаги е ясно дали това се дължи на новата валута, на общото поскъпване през последната година или на начина, по който търговците организират промоциите си.

Част от интервюираните смятат, че въвеждането на еврото е направило цените двойни. Други не са толкова категорични. „Струва ми се по-скъпо, но не знам дали това е заради еврото", признава един от участниците в анкетата.

Има и хора, които приемат поскъпването като продължение на инфлацията през последните години, а не като последица единствено от смяната на валутата. Съмнението им се пренася и върху самите намаления. Един от анкетираните определя големите обещания за отстъпки като лъжа, а друг припомня, че у нас Черният петък рядко предлага нещо извън обичайните намаления от 30-40%. Според него шумът около кампанията е по-голям от реалната полза за купувача.

Има и друго наблюдение - хората подозират, че някои търговци повишават цените непосредствено преди промоционалните кампании. „Това си е стар трик", коментира участник в анкетата. Подобно недоверие не е ново, но тази година се среща с допълнителна трудност: потребителят вече не вижда левовата цена до тази в евро и трябва сам да си припомни колко е струвал даден продукт преди година.

Въпреки съмненията обаче Черният петък продължава да привлича купувачи. Някои чакат кампанията, за да си вземат отдавна набелязана стока, други се възползват от нея за по-дребни покупки.

Данни от проучване показват, че потребителите планират по-високи разходи тази година. Средният бюджет за Черния петък достига 324 евро при 310 евро през 2025 г. Увеличението е 4,4%, а сумата е най-високата, откакто се проследяват тези нагласи. За сравнение, през 2017 г. планираният бюджет е бил около 153 евро. Това обаче не означава автоматично, че хората ще могат да си купят повече стоки заради по-високите цени. Тук се срещат и резултатите от проучването и впечатленията от анкетата - потребителите са готови да отделят повече средства, но не са убедени, че срещу тях ще получат по-изгодни предложения.

Интересът към кампанията също остава висок. 40% от запознатите с Черния петък категорично заявяват, че ще пазаруват, при 35% година по-рано. Близо 1,7 млн. души от градското население на възраст между 18 и 55 години планират поне една покупка. Особено активни са младите потребители. Близо 47% от хората между 18 и 34 години вече са решили да се включат в кампанията. При най-младите – на възраст между 18 и 24 години, около 74% от планирания бюджет са за онлайн покупки. Това означава, че голяма част от пазаруването ще се случва пред екрана на телефона или компютъра, където сравняването на оферти е лесно, но и изкушението да се купи нещо импулсивно е по-голямо. Дрехите, обувките и козметиката са сред най-търсените категории, следвани от малките домакински уреди, играчките, парфюмите и спортните стоки.

Че големите проценти върху рекламните банери не винаги означават голяма отстъпка, показва и проследяване на 1172 оферти в 20 онлайн магазина между 1 октомври и 1 ноември. При 64,8% от предложенията цените изобщо не са се променили. При 18,9% е отчетено поевтиняване с поне 3%, докато при 14,4% е имало поскъпване с поне 3%. Само 8,4% от проследените оферти са поевтинели с 30% или повече. В същото време при 23% от предложенията са били обявени намаления от поне 50%.

Разликата между обещаната и реалната отстъпка обяснява защо потребителите са скептични. Когато един продукт е рекламиран с намаление от 50%, това не означава непременно, че цената му действително е паднала наполовина спрямо тази, на която се е продавал преди кампанията.

Тук се появява и една от основните особености на първия Черен петък в евро. До 8 август тази година търговците бяха длъжни да обозначават цените едновременно в левове и евро. Сега този ориентир вече липсва. Ако миналата година дадена стока е струвала 199 лв., днес потребителят трябва да помни, че това са около 101,75 евро, за да прецени дали сегашната оферта действително е изгодна.

Самото въвеждане на еврото не е доказателство, че даден продукт е поскъпнал, нито може само по себе си да обясни промяната в цената му. То обаче промени начина, по който потребителите възприемат и сравняват сумите. Числото върху етикета вече е различно, а при липсата на левовата равностойност съпоставката с предишни покупки изисква допълнително усилие.

Има и правило, което може да помогне на купувачите да проверят дали намалението е реално. При обявяване на отстъпка търговецът трябва да посочи като предишна цена най-ниската цена, на която е предлагал стоката през последните поне 30 дни. Така потребителят може да сравни промоционалната оферта не с произволна стара цена, а с реално прилаганата от магазина.

В крайна сметка първият Черен петък в евро показва противоречие в поведението на купувачите. От една страна, те са готови да отделят повече пари и интересът към кампанията расте. От друга, не са убедени, че намаленията са толкова големи, колкото изглеждат, и все по-трудно могат да преценят какво действително печелят от една промоция. Еврото не дава само по себе си отговор на въпроса дали стоките са по-скъпи, но направи проверката на този отговор още по-важна.