Това са превишаване на скоростта, движение в аварийната ленти, липса на винетка и "Гражданска отговорност", неплатена тол такса от камионите и други

Нови законодателни промени за подобряване на пътната безопасност обсъди междуведомствената група в МТС

20 нарушения на пътя ще бъдат установявани автоматично с камери и електронни доказателствени запити и за тях ще се получава електронен фиш без да бъде спиран автомобилът. Междуведомствената работна група прие днес пакета от законодателни и организационни мерки, за да бъде изпълнен правителствения план от 31 мерки за реформа в пътната безопасност. Заседанието й беше ръководено от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и зам.-министъра Христина Велинова. По време на срещата се дискутира въвеждането на автоматизиран контрол чрез електронни доказателствени записи, изграждането на модерна крайпътна инфраструктура и повишаването на квалификацията на водачите и автоинструкторите.

Чрез камери ще се засичат средна скорост, движение в аварийната лента на магисталите, липса на винетка или валидна застраховка "Гражданска отговорност", както и дължат ли са тол такси. Електронните записи ще са основание за издаване автоматично на електронен фиш за съответното нарушение без да се спира колата, камиона или автобуса. Това ще стане обаче след изменения на Закона за движение по пътищата.

„Колкото по-малко неща оставим отворени за тълкуване, толкова по-ефективен ще бъде контролът. Целта ни е системата да работи автоматизирано и безкомпромисно", подчерта министърът на транспорта Георги Пеев.

Работната група ще подготви нормативна рамка и технически стандарти за изграждане на буферни паркинги за тежкотоварни автомобили в непосредствена близост по основните пътни артерии. Освен места за отдих на водачите, съоръженията ще бъдат проектирани така, че да позволяват на контролните органи да извършват проверки на техническата изправност на превозните средства и спазването на режимите на управление и почивка от водачите. Изпълнението на тези дейности ще бъде координирано с вече стартирали проекти в тази насока.

С промени в закона и съвместна наредба между МТС и МВР ще бъдат регламентирани редът и изискванията за изграждане и сертифициране на полигони за безопасно шофиране. Предстои да се обсъди и въвеждането на задължително надграждащо обучение за новите водачи в рамките на първите две години след придобиване на свидетелство за управление.