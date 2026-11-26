Активите се оценяват на 16 млрд. долара, но продажбата тепърва трябва да се одобри от американското правителство

Американският милиардер Тод Боули е подписал споразумение за придобиване на международния бизнес на “Лукойл”, в който влиза и рафинерията в Бургас. Воденият от него консорциум се е договорил за 100% от виенското дружество LUKOIL International. В групата са компанията на Боули Eldridge, американската инвестиционна банка Xtellus Partners, Catena Investment Holding от ОАЕ и държавната Американска корпорация за финансиране на международното развитие (DFC). За прехвърлянето на собствеността предстои отделно разрешение от американската служба за санкциите OFAC.

По сделката DFC ще има място в управлението и ще получава част от печалбата, след като частните инвеститори си върнат капитала и получат договорената доходност. Размерът на американския държавен дял не е обявен официално. Според публикации във “Файненшъл таймс” и “Ню Йорк таймс” обаче той ще е около 15%.

Купувачите ще използват руски ценни книжа,

сред които акции на “Лукойл”, изкупени от западни фондове и банки. Боули и представител на DFC посочват пред Ройтерс, че книжата за размяната са на стойност 10 млрд. долара. Оценката от около 16 млрд. долара е за самите активи и идва от двама източници на агенцията, запознати с условията. Точната сума, платена при изкупуването, остава необявена.

Според консорциума книжата, дължими на продавача, ще останат блокирани за пет години или до отмяна на санкциите. Източник на Ройтерс посочва, че сметката е предвидена в ОАЕ. Разясненията на OFAC изискват дължимите на “Лукойл” средства да останат под американска юрисдикция до вдигането на санкциите. Как предложената схема ще изпълни това условие, остава неясно.

Виенското дружество притежава швейцарската “Литаско”, която според годишния отчет на рафинерията държи 99,85% от акциите към края на 2025 г. Така придобиването би сменило крайния собственик на завода. Българският закон предвижда положително становище на ДАНС и решение на Министерския съвет за сделки с акции в посочените в него дружества на “Лукойл”, както и за определени сделки по веригата на собствеността. Предстои да се изясни как този режим ще се приложи към покупката на виенското дружество.

Освен тази в Бургас пакетът включва рафинериите “Зеланд” в Нидерландия и “Петротел” в Румъния, нефтени и газови проекти в 11 държави и над 2000 бензиностанции. Сред значимите участия на “Лукойл” е делът от 19,99% в азербайджанския проект “Шах Дениз”, от чието находище България получава газ.

Боули е бивш президент на Guggenheim Partners и съосновател на Eldridge, която управлява активи за над 75 млрд. долара.

Беше и председател на футболния клуб “Челси”,

а все още е съсобственик на отбора по американски футбол “Лос Анджелис Доджърс” и на баскетболния “Лос Аджелис Лейкърс”. Има и опит в енергетиката - още през 2010 г. създава фонд за инвестиции в петрол, газ и енергийна инфраструктура.

Американската Федерална избирателна комисия е публикувала данни за две дарения през 2025 г. Боули лично е дал 1 млн. долара на подкрепящия Тръмп политически комитет MAGA Inc., а Eldridge Business Services е внесла още 1 млн. долара в комитета за встъпването в длъжност на Тръмп и неговия вицепрезидент Джей Ди Ванс.

“Лукойл” няма да бъде изцяло петролна компания

и ще се насочи към развитието на паралелен бизнес - машиностроене, обслужване на находища и нефтохимия, включително и вещества, повишаващи добива от пластовете, каза основателят на компанията Вагит Алекперов пред руското издание “Вести”.

Той допълни, че продажбата на активите в чужбина е продиктувана от политически фактори. Според Алекперов времената са сложни заради санкциите, но вратата за връщане на компанията на международните пазари не била окончателно затворена.



Премиерът поиска и ЕК да се включи в сделката

Премиерът Румен Радев поиска Европейската комисия и европейските лидери да се включат в обсъждането на сделката за международните активи на “Лукойл”, сред които е рафинерията в Бургас. Пред журналисти в Брюксел той каза, че вече е поставил въпроса пред комисията и още чака отговор.

Съдбата на “Лукойл” се решава извън България и Европейския съюз, каза Радев. Той определи бургаската рафинерия като стратегически актив за Европа на фона на недостига на дизел и авиационно гориво. По думите му българското правителство още няма официална информация за разговорите между потенциалния купувач и американските власти.

Ако оборотите на участниците достигат европейските прагове, ЕК може да провери дали придобиването ще ограничи конкуренцията при доставките на горива, коментираха юристи. Брюксел може да провери и дали финансиране или гаранции от държава извън ЕС дават предимство, което нарушава конкуренцията. По тези две процедури комисията може да постави условия или да забрани придобиването.

При риск за сигурността на доставките в повече от една страна членка ЕК може да даде становище при проверката на чуждестранната инвестиция. Решението по тази проверка е на съответната държава.

