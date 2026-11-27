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Асоциацията на автомобилните производители в България (ААП) създава единна информационна точка за проверка на активни сервизни кампании. Вноситеите на нови коли у нас призовават собствениците да проверяват редовно превозните си средства за обявени от производителите сервизни кампании.

От там предупреждават да не се отлага и проверката за дефектни въздушни възглавници Takata, чиито проблеми продължават с години.

За целта ААП разработи нова функционалност на своята интернет страница, която осигурява на собствениците на автомобили лесен и централизиран достъп до официалните системи на представителите на автомобилните производители за проверка за активни сервизни кампании.

Чрез специална секция на сайта на ААП всеки собственик ще може да избере марката на своя автомобил и да бъде пренасочен към официалната система на съответния представител.

Проверката се извършва чрез въвеждане на идентификационния номер на автомобила (VIN). Информацията за наличието на активни кампании и резултатите от проверката се предоставят от съответната автомобилна марка.