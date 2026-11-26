Глоби по данъчни закони се удвоиха и вече са в евро, опозицията вини управляващите, че нарушават закона за еврото, според Константин Проданов от ПБ той вече не действал

След бурни спорове, прекъсвани от подкрепа за отделни промени, парламентът одобри промени в Закона за облагане доходите на физическите лица.

Така всички подкрепиха увеличаването на данъчните облекчения за семейства с деца от 1 януари догодина. Според тях, родителите ще могат да намалят годишния си данък с 500 евро за едно дете, 1000 евро за две деца, 1500 евро за три и повече деца и 1200 евро за дете с увреждания.

Бонусът ще може да се ползва и авансово всеки месец. Въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие, което ще позволява на родителите да намалят дължимия данък с до 200 евро за едно дете, 400 евро за две и 600 евро за три и повече деца при документално доказани разходи за здравеопазване, образование и спорт, а също и за рехабилитация. Фактурите за тези разходи няма да се прилагат към данъчните декларации, но ще се опишат в тях.

Почти веднага след това залата пламна от спор за променените глоби и имуществени санкции за данъчни нарушения, защото досегашните им размери в левове се заменят със същите суми в евро. Мартин Димитров от ДБ предложи да се превалутират по курса 1,95583 но мнозинството не прие.

"Ако частният сектор беше превалутирал по вашия начин цените, една цена от 500 лв. я беше направил 500 евро, ние сме въвели изрични глоби за тези хора. А вие немотивирано удвоявате глобите по този закон", каза Димитров.

"Колеги, току-що дадохте ужасен пример на целия бизнес и на всички хора в страната", добави лидерът на ПП Асен Василев. Той предупреди, че това е нарушение на закона за еврото и посъветва управляващите : "Когато започнете да обяснявате защо е висока инфлацията, си спомнете този момент".

Отговорът на ПБ бе запис на интервю в което бившия премиер Кирил Петков заявява, че въвеждането на еврото няма да повиши цените.

Заради непрекъснатите искания на ПП за прегласувания председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов поиска председателстващият събранието да припомни на Василев, "че се намира в парламент, а не на детска площадка".

"И това, че вчера не сте успели да отидете на Благо Коцев на митинга във Варна, не ви дава основание да злоупотребявате с право. Няма тук 240 души да се съобразяват с един кияк", каза Витанов, което му навлече наказание.

Споровете се пренесоха и при следващите обсъждания и промени. След остри критики, с гласовете на управляващите парламентът одобри идеята да се обложат еднократно свръхпечалбите на банки, застрахователни дружества, търговци с храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. не по-малко от 25 млн. евро, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити.

Ставката на данъка е 33%, методиката за изчисляване на свръхпечалбата е описана в Закона за корпоративното подоходно облагане, промените в който бяха приети на второ четене в зала.

Облагането на разходите за лично ползване на фирмени активи като коли, лаптопи и др., популярен като "данък уикенд" да бъде вместо досегашните 3%, 7%, предвиждат още приетите поправки.

Максималният месечен размер на ваучерите за храна се увеличи от 102,26 на 200 евро, но сумата над досегашния праг също ще се облага със 7% данък, който ще удържа от работодателя.

Разправиите в залата се върнаха с пълна сила когато започна обсъждането на размерите на глобите и имуществените санкции за данъчни нарушения. Според опозицията промените са на принципа на проста замяна на досегашните размери на глобите в левове със същите суми в евро, което означава, че наказанията се увеличават почти двойно.

Въпреки реакцията на залата, председателят на ПП Асен Василев отново на няколко пъти предложи прегласуване на всички параграфи, разписващи глоби и настоя те да се превалутират по курса 1,95583, така както е станало с всички останали закони, цени и задължения.

Теменужка Петкова от ГЕРБ директно обвини управляващите, че така нарушават закона за еврото, но според шефа на бюджетната комисия Константин Проданов той вече не бил в сила. Мартин Димитров от ДБ пък попита защо има само едно изключение, което се отнася за глобалните компании, които не се глобяват двойно.

"Вие нямате никакво обяснение защо едните данъци за българските компании бяха удвоени, а за мултинационалните глобални компании имаше точно превалутиране. Именно затова такива неща не се правят без мотивиране", заяви Димитров.

Въпреки критиките и прегласуванията, поправките бяха приети с гласовете на управляващото мнозинство.

По време на дебата Асен Василев предложи да бъдат включени камерите на БНТ и микрофоните на БНР, за да може гражданите да видят налагането на "2 милиарда евро повече данъци", но предложението беше отхвърлено.

Заседанието продължава, очаквайте продължение