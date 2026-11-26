"Очакваме силен зимен сезон и работим за сигурността и качеството на услугите. Туроператорите отчитат устойчив ръст на интереса към България, а туристите все по-често резервират непосредствено преди сезона. Банско предлага отлични условия за ски и почивка, има добро съотношение между цена и качество." Това каза министърът на туризма Илин Димитров на работна среща в Банско.

Местната власт, контролните органи и туристическият бизнес обсъдиха готовността на курорта и организацията на проверките през зимата, съобщиха от МТ.

По предварителна информация с около 7% ще се повишат записванията към България за зимния сезон. Туроператорите обаче отчитат промяна в потребителското поведение. Преди ранните резервации са били два–три месеца преди сезона. Сега това ставало буквално преди старта на сезона.

Банско посреща зимния сезон 2026/2027 г. като „Най-добър ски курорт на България" за 14-а поредна година и с предстоящо домакинство на Световната купа по алпийски сноуборд. На срещата министърът на туризма постави акцент върху съгласуваните проверки в туристическите обекти и поддръжката на пътища и съоръжения.

Зимното поддържане на пътищата в региона е в сила от 16 ноември. Лифтовете и системите за изкуствено заснежаване са преминали техническа профилактика. При подходящи условия ски зоната може да започне работа от 1 декември, а официалното откриване е планирано за 19 декември. Министър Димитров съобщи, че се предвижда законова промяна, свързана с изграждането на нови съоръжения, но как ще се процедира, ще се решава на място.

Обсъдени бяха и подготвяните промени в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), чиято цел е изсветляване на нощувките при краткосрочно настаняване и равни условия за бизнеса.

„Важно е да се повиши събираемостта на туристическия данък в общините и поне 50% от приходите да се насочват към реклама и свързаност. Така ще имате повече възможности да популяризирате курорта и да предлагате събития и фестивали, които да привличат гости и извън активния сезон", подчерта Илин Димитров. Напомни, че проектобюджетът за 2027 г. предвижда допълнителни 10 млн. евро за нов механизъм за реклама и свързаност, с което общият ресурс достига близо 24 млн. евро. Тази зима Министерството на туризма ще подкрепи сезона с дигитална рекламна кампания в България и на девет външни пазара, сред които Великобритания, Румъния, Гърция, Германия и Полша. Ще бъдат представени възможностите за ски и сноуборд в планинските ни курорти в съчетание със СПА почивка, културни и кулинарни преживявания.

Министърът съобщи, че се предвижда изграждане на фонд, който да гарантира, че при неизпълнение на дадена почивка, клиентът ще получи изцяло платените средства. Това нямало да оскъпи почивките, но се давала сигурност за туристите.

Банско получи три отличия от Световните ски награди (World Ski Awards) за 2026 г. На 16 и 17 януари 2027 г. най-добрите състезатели в света по алпийски сноуборд ще се съберат под връх Тодорка. С домакинството на Световната купа на ФИС (FIS Snowboard Alpine World Cup) Банско отново ще представи българския зимен туризъм пред международната спортна публика.