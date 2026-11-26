Печалбата на дружеството за деветте месеца на годината е 3,092 млн. евро при 46 хил. евро за същия период на миналата година

Категорично не са издавани разрешения за външнотърговски сделки в нарушение на наложените международни санкции.

Във връзка с допусната техническа грешка в отчета за работата на органите за управление и контрол на „Кинтекс" ЕАД за третото тримесечие на 2026 г., публикуван в електронно-информационната система за публичните предприятия на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в резултат на която се създава впечатление, че поддоставчици на „Кинтекс" доставят изделия от заводи в Беларус, категорично заявяваме, че дружеството спазва всички наложени международни санкции, включително и тези по отношение на Беларус.

Това се казва в позиция на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Техническата грешка е отстранена, а отговорните за нея лица са освободени от длъжност, допълват оттам.

Министерството разполага с всички необходими контролни механизми. Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, в чийто състав влизат и представители на ДАНС, МО, военното разузнаване, МВнР и МВР, взема решение за всяка външнотърговска сделка, като отчита всички наложени международни санкции. Всяко решение на комисията се взема при спазване на всички санкции и ограничения, се казва още в поизията.

В последният публикуван финансов отчет на държавния търговец на оръжия "Кинтекс" е записано, че то често не получава оферти от българския военнопромишлен комплекс поради запълнен производствен капацитет, самостоятелното им участие в тръжни процедури и търсенето на изделия, които не се произвеждат в България. Поради това дружеството разчита на местни и чуждестранни поддоставчици, които придобиват изделия от заводи в Украйна, Беларус, Сърбия и Казахстан. Пояснено е, че наложената забрана за износ в Сърбия, както и ситуацията в Украйна води до затруднения, но нищо за санкциите срещу Беларус.

Въпреки затрудненията в работата на дружеството, описани в доклада, свързани с липсата на оферти, работна ръка и усложнена международна обстановка, печалбата на "Кинтекс" за деветте месеца на годината е 3,092 млн. евро при 46 хил. евро за същия период на миналата година. Към юни пък тя беше 1,68 млн. евро. Приходите стигат до 25,1 млн. евро, което е ръст от 52% за година.

За пореден път е налице непрофесионално качество на работа от служители на администрацията в публичните предприятия към ДКК. Ето защо вече e обявена и в процес на реализация най-мащабната структурна реформа в системата на икономиката и публичните предприятия от 2014 г. насам, която обединява административните функции в единен център за споделени услуги в ДКК.

В деветте публични предприятия под шапката на ДКК, сред които и „Кинтекс", съществуват раздути администрации, всяка със самостоятелни звена за контрол, правни отдели и други административни структури. Премахваме всички тези дублиращи се функции и ги консолидираме в единен център за споделени услуги към ДКК.

Реформата предвижда съкращаване на 70% от административните позиции в системата на тези публични предприятия. Всички, които не отговарят на високите професионални стандарти и изисквания, свързани със заеманите от тях длъжности, ще бъдат освободени.