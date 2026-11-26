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С резки увеличения на индексите приключиха днешните сесии на европейските фондови пазари. Сред инвеститорите успокоение внесоха признаците, че въздействието от планираните от САЩ мита върху вноса от Европейския съюз може да се окаже по-леко, отколкото мнозина се опасяваха, предаде Ройтерс.

Във Франкфурт DAX скочи с 2,08 на сто до 25 215,52 пункта.

Парижкият CAC 40 прибави 1,61 на сто до 8108,74 пункта, пише БТА.

Лондонският FTSE 100 е нагоре с 1,75 на сто до 10 609,3 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 също се повиши – с 1,75 на сто до ниво 636,98 пункта.

Междувременно председателят на Европейския съвет Антонио Коща съобщи, че страните членки на еврозоната се споразумяха да подкрепят испанският икономист Пабло Ернандес де Кос за нов президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), а Лоранс Бун и Маркус Брунермайер – за членове на Изпълнителния съвет на институцията.