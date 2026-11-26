С 23% по-нисък данък за имота си ще плащат млади семейства, ако са го купили, имат брак, поне едно дете, а цената у е до 300 хил.евро

Данъчните оценки на имотите ще растат на три стъпки до 2029 г. Това реши мнозинството в парламента с промени в закона за местните данъци и такси.

Предвижда се оценките да растат с 30% догодина и с по 35% през 2028 и 2029 година. Промяната се отнася за сградите, подобренията и земеделските земи.

Заместник финансовият министър Людмила Петкова защити поправката от критиките с два аргумента- данъчните оценки отдавна не отразявали инфлацията и се отдалечили от пазарните цени на имотите.

Според Асен Василев от ПП обаче натрупаната инфлация по данни на НСИ от датата на последната акутализация на оценките е 61% , а вдигането им на три стъпки реално ги удвоява.

Владислав Горанов от ГЕРБ бе категоричен, че методиката по която се предлага актуализацията няма нищо общо с пазарните цени на имотите, а вдигането им с еднакъв процент и грешка. Според него, този "рудиментарен" подход не решава нищо нито за хазната, нито за местните бюджети. Той препоръча да се проучи опитът на Нидерландия, а промяната да се отложи до намирането на работещо решение.

Атидже Вели от ДПС заяви, че двойното увеличение на данъчните оценки в условията на нарастващи цени и въвеждане на редица нови данъци ще оскъпи още повече живота на хората.

Теменужка Петкова бе категорична, че с увеличаването на базисната данъчна оценка се увеличават не един, а три данъка- данък сгради, данък върху придобиването и данък върху наследството на такива имоти.

А Стою Стоев от ПП прогнозира, че когато имотния балон се спука ще стане така, че след три години данъчните оценки ще бъдат по-високи от пазарните цени.

Единственото предложение на опозицията, което бе прието бе това на Владислав Панев от ДБ. То предвижда при покупка на жилище от родители на възраст до 29 години, дължимият данък да се намалява с 23%. Облекчението ще се прилага при четири условия, цената на жилището е до 300 000 евро, купувачите имат брак, поне едно дете и нямат публични задължения.