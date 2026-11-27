Мощните коли с мощност над 250 kW или 340 к.с., да се облагат с акциз в размер, като ставката зависи от мощността на двигателя. Това реши късно вечерта срещу петък парламентът.

Депутатите от управляващото мнозинство приеха промени в Закона за акцизите. Облагането на скъпите автомобили ще става по четири ставки: за автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро; от 301 kW до 350 kW - 1500 евро; от 351 kW до 500 kW - 3000 евро; и над 500 kW - 6000 евро.

Данъкът ще се плаща както за нови, така и за стари автомобили с тази мощност. Той се дължи при първото последващо прехвърляне на правото на собственост върху употребяван лек автомобил, за който не е платен акциз. Това означава, че при други последващи препродажби на употребяван автомобил с платен акциз, не възниква повторно задължение за заплащането му.

Изключение има за изцяло електрическите превозни средства и специализираните автомобили със служебно предназначение - линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение. При хибридните пък ще се измерва само мощността по отношение на двигателя с вътрешно горене.

След дълги дебати депутатите въведоха ограничения за съхранението и продажбата на домашна ракия. Забранено е "държането, възмездното предлагане и продажбата на домашна ракия в обекти, където се осъществява стопанска дейност", като забраната не се отнася единствено за държането на количества до 30 литра.

Юридическо лице или едноличен търговец, което наруши разпоредбата се наказва с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 евро.

Променен бе и редът за реализацията в търговската мрежа на акцизни стоки, облепени с бандерол, действащ до датата на въвеждане на нов образец на бандерол, като вече ще се определя краен срок за продажба на тютюневи изделия и алкохолни напитки.

След гласуването Асен Василев от ПП обясни, че е гласувал против текста за домашната ракия, но отбеляза, че все пак се е стигнало до най-малко възможната щета по тази тема. „ А това, че въобще се занимаваме с ракията в данъчните закони и смятаме, че това по някакъв начин ще оправи бюджета на мен ми се струва безсмислено и безумно, каза той.

Десислава Танева от ГЕРБ също обясни отрицателен вот с това, че нейно разумно предложение за изключение на затворени частни не е било прието, а традицията на българина е да подарява собствено производство ракия за спомен.