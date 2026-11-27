Американски милиардер дава 3 милиарда, получава акции за 10 милиарда, с които ще купи активите на „Лукойл", оценени на 16 милиарда. Това е доста изгодна сделка. Така Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията определи по Би Ти Ви сделката, при който американски милиардер и американската държава купуват задграничния бизнес на „Лукойл", включително рафинерията в Бургас. Те плащат не с пари, а с руски акции, които остават замразени. Все още предстои сделката да бъде разрешена от Вашингтон.

Както обясни Николов, консорциум, воден от американска компания, изкупува замразени акции на „Лукойл" от различни институции и западни инвеститори. Този консорциум е платил 3 милиарда, защото акциите са замразени и съответно повечето инвеститори искат да се отърват от тях, затова и са склонни да предложат по-ниски цени.

Същевременно американската държава също получава дял от собствеността и реално ще изпълнява ролята на мониторинг и контрол американската компания и консорциум, които влязат, да нямат никаква интеракция с бившите собственици, с руски санкционирани компании, търговци и руски нефт, казва Николов.

По думите му ако новият собственик реши да задържи рафинерията, вероятно ще се използват нови търговци и така ще има независимост на доставките, както и по-голяма прозрачност. Логично е да има и промени в ръководството и мениджмънта, както и допълнителни инвестиции. Според Николов те ще са най-вече по отношение на пристанището в Бургас.

Цветомир Николов обясни, че първоначално доставките ще са пак от Казахстан, Новорусия, Азербайджан. Основните потоци най-вероятно ще бъдат запазени. Включително и от Ирак, тъй като там има находище, което би следвало този консорциум да придобие и да си осигурява нефт оттам.

Промяна в цените при новия собственик вероятно няма да има, предвижда Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Същевременно той очаква този консорциум да се държи по-пазарно, да реализира приходи в данъчната администрация и да започне реално да внася печалба.