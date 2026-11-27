Атаките срещу танкери в Ормузкия проток и саудитски рафинерии засилват напрежението на пазарите

Цените на петрола се повишиха леко в азиатската търговия в петък и са напът да прекъснат три поредни седмици на спад. Продължаващите атаки срещу танкери в Ормузкия проток и енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия засилиха опасенията за доставките от Близкия изток, пише БТА.

Фючърсите на сорта „Брент" поскъпнаха с 63 цента до 97,20 долара за барел към 9:00 ч. българско време. В предходната сесия цената им се повиши с близо 2 долара и достигна най-високото си равнище от 6 ноември.

Американският лек суров петрол се търгуваше за 85,94 долара за барел, което е увеличение с 2,26 долара, или 2,7%, спрямо последната официална цена на затваряне в сряда. В четвъртък не беше определена цена на сетълмент заради празника Деня на благодарността в САЩ.

Анализаторите от Ей Ен Зет (ANZ) Брайън Мартин и Даниел Хайнс смятат, че цената на „Брент" може да надхвърли 100 долара за барел дори без нова значителна ескалация на напрежението в Близкия изток. Според тях обаче подобно поскъпване все повече ще зависи от реални доказателства за ограничено предлагане.

През предходните седмици цените се понижаваха на фона на облекчението, че американският президент Доналд Тръмп не засили военните действия срещу Иран след междинните избори. Техеран обаче продължи атаките срещу кораби в Ормузкия проток, нарушавайки износа на петрол, а йеменските хуси нанесоха удари по саудитска енергийна инфраструктура.

Възстановяването на износа от Персийския залив и намаляването на геополитическия риск биха създали условия за по-ниски цени през 2027 г., посочи анализаторът от Оу Си Би Си (OCBC) Сим Мох Сион. Той обаче предупреди, че намалените запаси, рисковете за корабоплаването и бавното възстановяване на рафинериите остават фактори, които правят пазара уязвим.

Рафинерията на „Сауди Арамко" (Saudi Aramco) в Джазан временно преустанови част от дейността си, след като в четвъртък снаряд порази съоръжението. Един работник от Непал загина, а няколко други бяха ранени, съобщи саудитското министерство на енергетиката.

Атаката последва поетата от хусите отговорност за удари ден по-рано срещу Рас Танура – най-голямата рафинерия в кралството и основен център за износ на суров петрол, както и срещу пристанищата Джеда и Джазан на Червено море.

На фона на нарушенията в доставките, предизвикани от войната с Иран, ОПЕК+ вероятно ще запази целите си за добив поне през първото тримесечие на 2027 г. Това са заявили два източника пред Ройтерс преди срещата на организацията в неделя.

Допълнителен натиск върху предлагането оказват и инциденти в рафинерии извън Близкия изток. Украйна засили атаките с дронове срещу руски нефтопреработвателни предприятия от края на октомври. При последния удар избухна пожар в рафинерията „Славянск ЕКО" в Краснодарския край.

Отделно в четвъртък пожари нарушиха работата на рафинериите „Бангчак" в Тайланд и „Амуай" във Венецуела.