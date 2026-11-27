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Среща на високо равнище се проведе в Солун между ръководствата на митническите администрации на България и Гърция със съдействието и участието на Генералното консулство на България в Солун.

Българската делегация бе ръководена от директора на Агенция „Митници" Николай Шушков, а гръцката – от генералния директор на дирекция „Митници и акцизи" Димитриос Бурикос.

Основен акцент в разговорите бе задълбочаването на двустранното сътрудничество, обменът на информация и добри практики, както и координирането на съвместните действия в борбата с контрабандата и митническите измами.

Специално внимание бе отделено на повишаването на оперативната ефективност на граничните контролно-пропускателни пунктове между България и Гърция. Обсъдени бяха и актуални въпроси, свързани с дейностите на ГКПП „Капитан Андреево".

Представителите на двете митнически администрации подчертаха необходимостта от конструктивен институционален диалог и координирани действия за справяне с общите предизвикателства и гарантиране на ефективен митнически контрол.

Срещата е поредна стъпка към укрепване на практическото сътрудничество между България и Гърция в контекста на общите им отговорности като държави – членки на Европейския съюз.