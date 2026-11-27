Завръщането на Дженсън Хуанг начело на технологичния гигант Nvidia предизвика сериозни сътресения не само на американската фондова борса, но и в глобалната индустрия за изкуствен интелект. Ефектът беше особено осезаем в Азия, където редица икономики са силно зависими от развитието на технологичния сектор и успеха на компанията, съобщава Би Би Си.

Борсовите индекси в Япония, Южна Корея и Тайван, където технологичните компании имат значителен дял, преминаха през сериозни колебания през последните дни. Първоначално пазарите отбелязаха силен ръст след поскъпването на акциите на Nvidia с близо един трилион долара, но впоследствие инвеститорското доверие беше разклатено заради опасения от засилен политически и регулаторен контрол.

Според Дилън Ло, преподавател по международни отношения в Технологичния университет Нанянг в Сингапур, Nvidia се е превърнала в своеобразен барометър за развитието на пазара на изкуствен интелект. Значението на компанията нараства особено силно за държави като Южна Корея, Тайван, Сингапур и Малайзия.

От производството на полупроводници до изграждането на центрове за данни и привличането на чуждестранни инвестиции, изкуственият интелект вече е стратегически приоритет за тези икономики. Същевременно зависимостта им от развитието на Nvidia става все по-голяма.Компанията разполага с водещи технологии за производство на чипове и огромен финансов ресурс, превърнали я в един от основните финансови и технологични стълбове на индустрията за изкуствен интелект. Начело с харизматичния си ръководител Дженсън Хуанг Nvidia се утвърди като една от най-влиятелните компании в световната технологична екосистема.

Една от причините за бързия ѝ растеж е стратегията да възлага производството на чипове на външни партньори, вместо да инвестира огромни средства в изграждането на собствени фабрики.

Основният производствен партньор на Nvidia е тайванската компания TSMC, която е сред най-големите производители на полупроводници в света.

Това поставя Тайван в особено чувствителна позиция. Според Пол Кейви, основател на изследователската компания East Asia Econ, базирана в Тайпе, значителното ускоряване на икономическия растеж на острова от 2024 г. насам се дължи до голяма степен на увеличения износ на продукти, свързани с изкуствения интелект.

По-рано тази година Хуанг обяви, че Nvidia планира да инвестира около 150 милиарда долара годишно в Тайван. Съобщението беше направено по време на събитие, посветено на планираното изграждане на централа на компанията на острова.

Южна Корея и Япония също са силно обвързани с развитието на сектора. Компании като Samsung и SK Hynix доставят ключови компоненти, включително памет и други технологични решения, използвани в процесорите на Nvidia.

Освен това американският технологичен гигант играе важна финансова роля във веригата за доставки на изкуствен интелект, като инвестира и предоставя финансиране на компании от индустрията.

„Азия не е просто пазар за Nvidia. Регионът е незаменим двигател на нейното господство в областта на изкуствения интелект благодарение на производството на полупроводници и развитието на индустрията за памети в Източна Азия", коментира Дилън Ло пред BBC.Пазарът на центрове за данни в Азиатско-тихоокеанския регион, голяма част от които използват чипове на Nvidia, преживява безпрецедентен подем. Според компанията за недвижими имоти CBRE инвестициите в този сектор са нараснали значително през последните години и са достигнали рекордните 11,6 милиарда долара през 2025 г.

В Югоизточна Азия технологичният сектор също се развива с бързи темпове. Базираната в Сингапур компания за изкуствен интелект Megaspeed се беше превърнала в най-големия купувач на чипове Nvidia в региона, преди да бъде обвинена в контрабанда на такива компоненти към Китай.

От компанията заявиха, че осъществяват законна дейност и са наели външни юристи, които да проведат задълбочено вътрешно разследване.

САЩ обявиха намерението си да забранят на Megaspeed Ltd да извършва бизнес на американска територия.

Междувременно Сингапур повиши прогнозата си за икономическия растеж през тази година, като развитието на технологиите и изкуствения интелект е сред факторите за положителните очаквания.

Големите технологични компании Google, Microsoft и Oracle също планират да увеличат разходите си за инфраструктура в региона с приблизително 60% през тази година, посочват от CBRE.

Нараства и търсенето на т.нар. neocloud услуги – специализирани центрове за данни, предназначени основно за изчислителните нужди на изкуствения интелект.

Според анализаторите огромните инвестиции в чипове и инфраструктура правят икономиките в региона все по-зависими от технологичните решения на Nvidia.Завръщането на Дженсън Хуанг начело на Nvidia беше посрещнато с ентусиазъм в редица азиатски пазари, особено в Тайван, където той е роден и се радва на изключителна популярност.

Инвеститорите дори определиха ситуацията като история за „един човек, който спасява цялото село".

В социалните мрежи и групите в приложението Line се появиха публикации с коментари като „Старият Хуанг се завърна", „Татко се върна, за да спаси живота ми" и „Хуманитарният коридор е отворен".

Въпреки положителните реакции някои инвеститори призоваха за по-задълбочен анализ на зависимостта на Тайван от Nvidia и ефективността на усилията за изграждане на верига за доставки на полупроводници, независима от Китай.Междувременно технологичната индустрия в Азия е под все по-силен натиск от страна на САЩ. Администрациите на Джо Байдън и Доналд Тръмп въведоха ограничения върху износа на най-модерните чипове на Nvidia за Китай.

През последната седмица Вашингтон обяви и нови правила, които ще засилят контрола върху операторите на центрове за данни в Сингапур, Малайзия, Тайланд, Индонезия и Бразилия.

Новите мерки не се ограничават само до износа на високотехнологични чипове към Китай. Те засягат и достъпа до изчислителната им мощност – ресурс, който китайски компании използват под наем от чуждестранни доставчици, за да обучават своите модели с изкуствен интелект.

Това може да засегне сериозно държавите от Югоизточна Азия, които са инвестирали милиарди долари в изграждането на центрове за данни, обслужващи и китайски клиенти.

Според информация на Financial Times Nvidia вече е преустановила доставките към региона, макар че все още не е ясно дали става въпрос за временно решение, докато компанията прецени как да се съобрази с новите американски ограничения.

От Nvidia не са предоставили незабавен коментар по запитване на BBC.Допълнително напрежение създават и критиките към Доналд Тръмп и Nvidia, след като американският президент заяви, че лично е убедил борда на директорите на компанията да върне Хуанг на ръководния пост.

Предстои Хуанг да даде показания пред Конгреса на САЩ, а очакваното засилване на контрола от страна на демократите върху действията на администрацията може да постави компанията под допълнителен политически натиск.

Според Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Bank, завръщането на Хуанг може да разреши непосредствения проблем с ръководството на Nvidia, но не премахва правните и политическите рискове около компанията.

Опасенията на инвеститорите са свързани и с огромните средства, които се влагат в развитието на изкуствения интелект, както и с централната роля на Nvidia в тази индустрия.

Макар компанията и нейният ръководител да имат ключов принос за разрастването на сектора, концентрацията на толкова голямо влияние в една корпорация поражда и сериозни рискове.

Особено уязвими са икономиките, които са изградили значителна част от технологичните си стратегии около продуктите и развитието на Nvidia.

„Президентът и Белият дом вероятно биха искали да приключат темата и да заявят, че всичко е наред. Смятам обаче, че демократите в Конгреса със сигурност ще проведат задълбочено разследване", коментира Рей Уанг, основател на базираната в Сан Франциско компания Constellation Research.

„Историята все още не е приключила. Завръщането на Дженсън вероятно е едно от най-впечатляващите завръщания в историята. Големият въпрос е какво ще се случи оттук нататък", допълва той.